Мэр поздравил кишиневцев с 584-летием первого упоминания города в грамотах

КИШИНЕВ, 16 июл — Sputnik. Мэр Кишинева Ион Чебан поздравил жителей столицы с 584-летием первого упоминания города в исторических документах.

"Эта дата обычно остается в тени, на первом плане находится празднование Дня города, 14 октября", - отметил градоначальник в своем видеопоздравлении. Однако в этом году местная публичная администрация решила выделить день 17 июля в отдельную памятную дату.

Поздравление глава городской администрации записал у памятника "Краеугольный камень Кишинева", который находится у Мазаракиевской церкви, возле перекрестка улиц Пушкина и Албишоара. Памятник был установлен в 1986 году. В 2011 году он был отремонтирован, а надпись на кириллице была заменена на латиницу. В 1887 году здесь находился источник, который снабжал водой Кишинев в течение ста лет.

"Важно не потерять ни одной страницы истории города, тщательно сохранить то, что мы унаследовали от наших предков. Наш долг - делать как можно больше красивых вещей, чтобы наши дети оставались современным, цивилизованным и европейским городом. С днем ​​рождения, Кишинев!", - сказал Чебан.

Впервые в письменных источниках Кишинев упоминается 17 июля 1436 года в составленной в Васлуе грамоте воевод Молдавии Илии и Штефана логофету Оанче, в которой уточняются границы подаренной ему земли у реки Реут.

Там же упоминается и место под названием Кишинев: "…и близь Быку, по тои сторонѣ, на долину што падает против Акбашева Кешенева, ѹ Кръници, где есть Татарская Селища, против лѣска".

Историки отмечают, что в этой грамоте речь идет, скорее, не о поселение, но о неком примечательном месте, которое служит ориентиром.

К этому дню мэрия столицы совместно с муниципальной библиотекой "Богдан Петричейку Хашдеу" организуют несколько онлайн-мероприятий, посвященных истории и культуре Кишинева.

Среди них — фотовыставка, онлайн-концерт прозы и поэзии, троллейбусные экскурсии, онлайн-дискуссии.

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