Додон: на следующей неделе может состояться заседание Совбеза

КИШИНЕВ, 17 июл – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон сообщил, что заседание Высшего совета безопасности пройдет на следующей неделе.

"Скорее всего, на следующей неделе будет созвано заседание Высшего совета безопасности. Во второй половине недели. В другой день, а не когда будет обсуждаться вотум недоверия правительству. Там будет много вопросов, в том числе о блокпостах в приднестровском регионе. Еще один вопрос, который я хочу внести, касается покупки депутатов. Считаю, что этот вопрос касается безопасности государства", - сказал Додон в пятницу в рамках эфира в соцсетях "Президент отвечает".

По его словам, когда депутаты переходят из одной фракции в другую, то парламент становится органом, который не представляет волю избирателей.

"Этот вопрос касается безопасности государства, что впоследствии ведет к захвату государства олигархами, как это было в предыдущие годы", - отметил президент.

Что касается вопроса односторонних постов, выставленных приднестровской администрацией в зоне безопасности на Днестре, Додон проинформировал, что часть из них уже закрыта.

"Моя просьба была и остается прежней. Считаю, что нужно срочно закрыть все эти посты, которые не были согласованы между двумя сторонами – Кишиневом и Тирасполем… Надеюсь, что до нашей встречи, которая должна состояться в последнюю неделю июля, этот вопрос будет решен", - пояснил глава государства.

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