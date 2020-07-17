Закрытое небо Молдовы: Португалия и другие страны не принимают граждан РМ

Власти Португалии полностью ограничили авиационное сообщение с нашей республикой, исключение составляют лишь чартерные рейсы, которые доставят граждан Молдовы на родину.

КИШИНЕВ, 17 июл - Sputnik. Руководство компании "Air Moldova" сообщило жителям республики о решении португальских властей полностью приостановить рейсы в Лиссабон. В частности, был отменен рейс на пятницу, 17 июля.

Отмечается, что эти меры предприняты администрацией европейской страны во избежание распространения коронавируса нового типа в Португалии, а также учитывая, что Молдова находится на 6 месте в Европе по числу зараженных на 1 миллион населения.

В авиакомпании также уведомили граждан, что рейс намечавшийся на 24 июля, только доставит пассажиров из Лиссабона в Кишинев. Обратного вылета не будет.

"Ограничения на полеты в Лиссабон установлены вплоть до 31 июля 2020 года, но существует возможность, что эти сроки будут продлены властями Португалии", - говорится в обращении авиакомпании к пассажирам. С дополнительной информацией "авиаперевозчик" обещал выйти позже. CC0 Посольство РМ в Вене подтвердило: Австрия прекращает полеты в Молдову

Для тех пассажиров, которые уже приобрели билеты, в компании предложили несколько решений. Первое - при возобновлении авиасообщения с Португалией выбрать любую из дат по графику полетов до 24 октября 2020 года. Тем, кто согласится перенести полет, выдадут специальный ваучер, равнозначный билету.

И последняя мера - это возврат денег. Для этого гражданам необходимо прийти с удостоверением личности к месту приобретения билета, либо подать электронную петицию в компанию, если билет был куплен безналичным перечислением.

На уходящей неделе ограничения на въезд граждан Молдовы продлила и Болгария. Посольство Молдовы в Софии сообщило гражданам нашей республики о продлении запрета на въезд в эту страну до конца текущего месяца.

"В соответствии с приказом министерства здравоохранения Болгарии от 15 июля, въезд граждан близлежащих государств, в том числе и Молдовы, запрещен до 31 июля, равно как и следование через территорию этой страны транзитом", - сказано в сообщении дипломатического представительства в социальной сети Facebook. © Sputnik / Evgeny Biyatov Россия: ограничения на международные полеты начнут сниматься с 15 июля

Исключением для граждан Молдовы могут стать экстренные ситуации, требующие пребывания в этой стране, для получения такого разрешения наши соотечественники могут обратиться в дипломатическое представительство Болгарии в Кишиневе.

В список экстренных ситуаций, при которых граждане РМ могут попасть на территорию Болгарии, входят случаи ДТП, приведшие к гибели людей, природные катаклизмы, проблемы со здоровьем у тех, кто находится в этой стране и нуждается в помощи и поддержке родственников.

Молдавские туристы пока не смогут отправиться на черноморское побережье Болгарии. Наиболее популярными курортами этой страны, по данным отечественных туроператоров, в предыдущие годы оставались Золотые Пески, Солнечный Берег, Албена, Несебр. Как правило, граждане нашей страны отдыхают в Болгарии в трех- и четырехзвездочных отелях, либо снимают частное жилье.

В среду, 15 июля, посольство Молдовы в Риме сообщает о том, что, согласно решению кабмина Италии, прибытие в эту страну граждан нашей республики ограничено до 31 июля. Ранее запрет действовал с 11 июня до 14 июля, но его продлили для предотвращения распространения новых случаев коронавируса на Апеннинском полуострове.

Также запрещен въезд в Италию лицам, которые за минувшие 14 дней транзитом проследовали через Молдову, Армению, Бахрейн, Бангладеш, Чили, Кувейт, Боснию и Герцеговину, Северную Македонию, Оман, Перу, Доминиканскую республику. Полностью ограничено наземное движение, а также прямое авиасообщение с обозначенными странами.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova