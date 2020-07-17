18:49 17 Июля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.45
  • USD17.07
  • RUB0.24
  • RON4.02
  • UAH0.63
Поиск
Юстиция.

Суд оставил обвиняемого экс-прокурора под домашним арестом

© CC0 / Pixabay / Activedia
Общество
Получить короткую ссылку
94 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200717/30969980/sud-ostavil-obvinyaemogo-eks-prokurora-pod-domashniy-arestom.html

Ближайшие 30 суток бывший гособвинитель проведет дома. Решение, однако, может быть оспорено в Апелляционной палате.

КИШИНЕВ, 17 июл – Sputnik. Суд оставил бывшего сотрудника Антикоррупционной прокуратуры Романа Статного под домашним арестом. Об этом сообщили в Генпрокуратуре в пятницу. 

"Судьи удовлетворили в полной мере запрос Генеральной прокуратуры о продлении на 30 суток срок домашнего ареста для бывшего прокурора антикоррупционной прокуратуры", - сообщил источник.

Статный проходит обвиняемым по статьям о мошенничестве в особо крупных размерах и превышении должностных полномочий в интересах организованной преступной группы.

Уголовное дело было возбуждено после того, как бывший директор компании из сферы переработки агропродукции, гражданин России, был неправомерно отстранен от руководства и лишен всего принадлежащего ему имущества на общую сумму свыше 1,8 миллиона евро.

Высшая судебная палата.
© Sputnik / Miroslav Rotari
Обвиняемый экс-прокурор потребовал отвода генпрокурора: что решила ВСП

В 2018 году, когда антикоррупционная прокуратура незаконно возбудила уголовное дело на гражданина России, все его имущество было отчуждено, в то время как он находился под предварительным арестом в Кишиневе, а документы о передаче имущественных прав были подписаны в здании кишиневского суда, расположенного в секторе Буюканы, а также в офисах антикоррупционной прокуратуры.

По данным следствия, российский гражданин был неправомерно отстранен от управления компанией и лишен всего своего имущества - квартиры в Лондоне (Великобритания) на сумму 1,2 миллиона евро, недвижимости в городе Краснодар (Российская Федерация) стоимостью 130 тысяч евро. Кроме того, 120 тысяч евро были перечислены с его счета несколькими траншами, а 365 тысяч евро - переведены с банковских счетов из Швейцарии на счета одного из банков Приднестровья.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Стало известно, кто будет и.о. главы Антикоррупционной прокуратуры
Обвинение настаивает: прокуратура оспорила приговор бойцам "K1"


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Протест комбатантов перед зданием парламента Молдовы.
Стычки между комбатантами и полицией в Кишиневе - как это было
Ответ на учения НАТО: экипажи самолетов ТУ-22М3 отработали пуски ракет по целям в Баренцевом море.
Экипажи самолетов ТУ-22М3 отработали пуски ракет по целям в Баренцевом море
Евразийский экономический союз в цифрах
Первая встреча с начала пандемии: премьеры ЕАЭС проводят заседание в Минске

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться