Суд оставил обвиняемого экс-прокурора под домашним арестом

Ближайшие 30 суток бывший гособвинитель проведет дома. Решение, однако, может быть оспорено в Апелляционной палате.

КИШИНЕВ, 17 июл – Sputnik. Суд оставил бывшего сотрудника Антикоррупционной прокуратуры Романа Статного под домашним арестом. Об этом сообщили в Генпрокуратуре в пятницу.

"Судьи удовлетворили в полной мере запрос Генеральной прокуратуры о продлении на 30 суток срок домашнего ареста для бывшего прокурора антикоррупционной прокуратуры", - сообщил источник.

Статный проходит обвиняемым по статьям о мошенничестве в особо крупных размерах и превышении должностных полномочий в интересах организованной преступной группы.

Уголовное дело было возбуждено после того, как бывший директор компании из сферы переработки агропродукции, гражданин России, был неправомерно отстранен от руководства и лишен всего принадлежащего ему имущества на общую сумму свыше 1,8 миллиона евро.

В 2018 году, когда антикоррупционная прокуратура незаконно возбудила уголовное дело на гражданина России, все его имущество было отчуждено, в то время как он находился под предварительным арестом в Кишиневе, а документы о передаче имущественных прав были подписаны в здании кишиневского суда, расположенного в секторе Буюканы, а также в офисах антикоррупционной прокуратуры.

По данным следствия, российский гражданин был неправомерно отстранен от управления компанией и лишен всего своего имущества - квартиры в Лондоне (Великобритания) на сумму 1,2 миллиона евро, недвижимости в городе Краснодар (Российская Федерация) стоимостью 130 тысяч евро. Кроме того, 120 тысяч евро были перечислены с его счета несколькими траншами, а 365 тысяч евро - переведены с банковских счетов из Швейцарии на счета одного из банков Приднестровья.

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