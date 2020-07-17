18:49 17 Июля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.45
  • USD17.07
  • RUB0.24
  • RON4.02
  • UAH0.63
Поиск
Медик применяет проверки образца крови.

Минздрав: в Молдове подтверждены 230 новых случаев COVID-19

© AFP 2020 / AHMAD AL-RUBAYE
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1569)
271 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200717/30971147/minzdrav-v-moldove-podtverzhdeny--novykh-sluchayev-covid-19.html

Общее количество официально подтвержденных эпизодов инфицирования COVID-19 в Молдове, по данным министерства здравоохранения, составило 20494.

КИШИНЕВ, 17 июл — Sputnik. За последние сутки в Молдове зафиксированы 230 лабораторно подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом нового типа, из них 22 — в приднестровском регионе. В четырех эпизодах вирус был завезен в республику. Об этом сообщили в пятницу в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в Молдове достигло 20494.

По данным ведомства, за сутки были проведены 1603 теста.

Игорь Додон
© Photo : Miroslav Rotari.
Кишинев обсуждает с Москвой вопрос предоставления вакцины от COVID-19

Общее количество выздоровевших пациентов достигло 13913.

Также в Минздраве сообщили еще о девяти случаях гибели пациентов с коронавирусной инфекцией. Таким образом, число летальных исходов выросло до 675.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением коронавируса нового типа. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который был продлен до 15 июля, а затем и до 31 июля.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1569)

По теме

В России назвали сроки регистрации отечественной вакцины от COVID-19
Молдова и COVID-19: в Минздраве рассказали, как распространяется инфекция


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Протест комбатантов перед зданием парламента Молдовы.
Стычки между комбатантами и полицией в Кишиневе - как это было
Ответ на учения НАТО: экипажи самолетов ТУ-22М3 отработали пуски ракет по целям в Баренцевом море.
Экипажи самолетов ТУ-22М3 отработали пуски ракет по целям в Баренцевом море
Евразийский экономический союз в цифрах
Первая встреча с начала пандемии: премьеры ЕАЭС проводят заседание в Минске

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться