Минздрав: в Молдове подтверждены 230 новых случаев COVID-19

КИШИНЕВ, 17 июл — Sputnik. За последние сутки в Молдове зафиксированы 230 лабораторно подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом нового типа, из них 22 — в приднестровском регионе. В четырех эпизодах вирус был завезен в республику. Об этом сообщили в пятницу в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в Молдове достигло 20494.

По данным ведомства, за сутки были проведены 1603 теста.

Общее количество выздоровевших пациентов достигло 13913.

Также в Минздраве сообщили еще о девяти случаях гибели пациентов с коронавирусной инфекцией. Таким образом, число летальных исходов выросло до 675.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением коронавируса нового типа. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который был продлен до 15 июля, а затем и до 31 июля.

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