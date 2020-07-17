Жаркий июльский Кишинев: какова грань между протестами и политической игрой

Послевкусие протеста комбатантов в Кишиневе: о позиции президента, негодовании оппозиции, действиях правоохранительных органов, фейках в соцсетях. О чем говорят аналитики и какие события ждут Молдову, читайте в обзоре Sputnik.

КИШИНЕВ, 17 июл – Sputnik. Лето в Молдове, как правило, знойное, но в этом году июль, на который обычно приходится самое пекло, выдался прохладнее. Впрочем, температурный градус в четверг попробовали компенсировать "жарой" на улицах Кишинева - участники боевых действий вооруженного конфликта на Днестре вышли на протест, несмотря на чрезвычайное положение в здравоохранении. Не обошлось и без происшествий – между манифестантами и полицией произошли стычки. Послевкусие от жаркого четверга ощущается и в пятницу. Продолжается обсуждение событий в социальных сетях. Они сопровождаются резкими высказываниями оппозиции в адрес сотрудников правоохранительных органов и объяснениями со стороны руководства страны.

Позиция президента

Глава государства Игорь Додон, комментируя акцию комбатантов, отметил, что любой гражданин Молдовы имеет право на участие в протесте, однако делать это нужно согласно действующему законодательству страны.

"В качестве президента, я выступаю за порядок, за соблюдение закона. Когда несколько десятков или сотен человек незаконно блокируют дороги, - это нарушение закона вне зависимости от того, кто эти люди, - депутаты, чиновники, ветераны и так далее", - отметил Додон.

Он обратил внимание, что полицейские, спецназ Fulger и другие сотрудники правоохранительных органов находятся на государственной службе, они не нарушали закон и должны обеспечивать общественный порядок.

"Проводите протесты перед зданием парламента, правительства или администрации президента. Но не блокируйте дороги, не бейте полицейских, не пытайтесь взять государственные здания – это недопустимо. Хотите обсуждать – дискутируйте, обменивайтесь мнениями", - сказал Додон.

Глава государства обратился и к политическим оппонентам с вопросом, почему во время их пребывания у власти они не проводили встречи с комбатантами и не решали проблемы, с которыми сталкиваются ветераны. Он также привел в пример кабмин Иона Кику, который старается решить вопросы социального характера.

По мнению Додона, эти протесты используются в политических целях, так как некоторые политики пытаются играть на этом.

"Да, комбатанты в чем-то правы, что им необходимо оказывать внимание. И мы оказываем. Они правы насчет проблем с постами (установленным приднестровской администрацией в Зоне безопасности – ред.). Признаю, есть проблемы, мы пытаемся их решить и решим. Но политические игры и дестабилизация… Не давайте себя использовать в этом", - отметил Додон.

Как действовала полиция

Глава управления общественной безопасности Генинспектората полиции Марин Максиан рассказал, что накануне протеста с организаторами манифестации состоялся разговор.

"Были обсуждены ход, место и время проведения акции – с 09.00 до 17.00. Организаторам сообщили, что в мероприятии могут принимать участие до 50 человек, учитывая, что мы находимся в период чрезвычайного положения в здравоохранении. Кроме того, их предупредили, что люди старше 63 лет не могут присутствовать на мероприятии. Также внимание было обращено на меры предосторожности", - рассказал Максиан.

В начале проведения акции сотрудники правоохранительных органов также проводили беседы с организаторами и участниками митинга о необходимости соблюдения мер. Однако, по словам представителя органов, протест продолжился с численным составом более 150 человек.

"Многие участники митинга позволяли себе призывы к насильственным действиям, блокированию дорог национального значения, также призывали к нарушению общественного порядка и национальной ненависти… В связи с этим Генеральный инспекторат полиции инициировал уголовный процесс по статье 285 Уголовного кодекса Молдовы (массовые беспорядки – ред.)", - сказал Максиан.

Он подчеркнул, что, проигнорировав обращения полиции, протестующие, начиная с 11.00, заблокировали бульвар Штефана чел Маре на участке улиц Сфатул цэрий и Мария Чеботарь. Это, по словам полицейского, противоречит положениям предварительной декларации о проведении протеста, которую они подали заранее. Кроме того, как отметил Максиан, это нарушение права на передвижение других лиц, которые не имели отношение к этому протесту.

"Полиция проявила лояльность и понимание по отношению к действиям протестующих. С момента, когда манифестанты перестали реагировать на наши требования разблокировать дорогу и восстановить общественный порядок, они проявили насилие по отношению к сотрудникам полиции, которые были задействованы для обеспечения общественного порядка", - добавил глава управления общественной безопасности.

Он пояснил, что вне зависимости от того, согласны или не согласны с требованиями полиции, протестующие не имеют право прибегать к насильственным действиям. "Необходимо следовать им (требованиям – ред.), а если не согласны, то можно опротестовать их в законном порядке", - сказал Максиан.

По его словам, "полиция реагировала в соответствии с действующим законодательством, соблюдая принцип пропорциональности и ведя диалог, призывая граждан придерживаться места, обозначенного в декларации о проведении мероприятия, и разблокировать дорогу".

О фейках в соцсетях, медпопощи и нарушениях

Как сообщил Максиан, "девять человек, которые вели себя агрессивно, не подчинялись требованиям, были доставлены в отделение полиции столичного сектора Буюканы, где у них взяли показания". Кроме того, была оказана медицинская помощь тем, кто нуждался в этом.

"То есть, были соблюдены все права. Позже их отпустили. Двоих человек было решено отправить в больницу для дополнительного обследования. Еще один человек обратился в медучреждение сам", - сказал Максиан.

Также, по его словам, одному человеку потребовалась медпомощь в ходе самого протеста – у манифестанта закружилась голова, врачи "скорой" оказали всю необходимую помощь, а от госпитализации он отказался.

"Ни один человек не умер в ходе протеста. Несмотря на то, что об этом заявляли в социальных сетях. Эта была манипуляция общественным мнением, и полиция осуждает подобные действия, которые вводят общественность в заблуждение", - сказал Максиан.

По его словам, организаторы протеста не обеспечили соблюдение законодательства, полностью были проигнорированы требования властей о соблюдении мер безопасности во время пандемии.

"Очень многие были без масок и не соблюдали защитные меры. За это в отношении организаторов и людей, которые проигнорировали требования, были составлены протоколы на основе статьи 76 п.1. Те, кто окажется виновным на основе доказательств, будут привлечены к ответственности с назначением соответствующего штрафа", - добавил Максиан.

Оппозиция негодует

Лидер партии PAS Майя Санду выразила возмущение действиям полиции и тем фактом, что были возбуждены уголовные дела в отношении некоторых участников протестов.

Глава партии "Платформа "DA" Андрей Нэстасе считает, что компетентные госучреждения должны находить точки соприкосновения с гражданами, а не нарушать их права и свободы на участие в митингах и протестах.

Руководитель Pro Moldova Андриан Канду также раскритиковал действия правоохранительных органов.

Почему протестовали комбатанты

Депутат-социалист Раду Мудряк в комментарии Sputnik заявил, что требования комбатантов, которые были выдвинуты ими еще в марте, были решены.

"Тогда правительство вышло на переговоры с комбатантами. Один из вопросов, на котором тогда настаивали, - создание департамента по решению проблем ветеранов при правительстве. Это и предполагает законопроект (который был предложен депутатом от оппозиции – ред.). В июне кабмин принял постановление о создании этого подразделения – пятеро сотрудников этой структуры – ветераны. А сам департамент должен заниматься решение проблем ветеранов. Вчера в парламенте проголосовали за то, чтобы полис медстрахования был бесплатным для всех ветеранов войн", - сказал Мудряк.

По его мнению, протестовавших ввели в заблуждение и вывели на протест.

Впрочем, как отметил депутат, созданный при правительстве департамент по решению проблем ветеранов, находится еще только на начальном пути.

Впереди протестная пора?

Акции комбатантов носят скорее местный характер и не перерастают в большие манифестации, считает политолог Корнелиу Чуря.

"Думаю, в сентябре может начаться волна митингов, однако не очень ощущается протестный градус в рядах граждан. Комбатанты, при всем моем уважении, – "дежурные" протестующие. Они первыми активизируются, возможно благодаря существующим в определенных кругах инструментам", - сказал собеседник.

По его словам, в остальном он не видит, какие другие сегменты гражданского общества могут быть массово вовлечены в протестные акции. "По этой причине воздержусь предполагать возможность массовых протестов", - добавил Чуря.

Как считает аналитик, акции комбатантов помимо требований преследуют цель пошатнуть позиции власти.

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