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Заседание Евразийского межправительственного совета в расширенном составе.

Молдавский премьер принял участие в саммите глав правительств стран ЕАЭС

© Sputnik / Виктор Толочко
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200717/30973378/moldavskiy-premer-prinyal-uchastie-v-mezhpravitelstvennom-soveta-ees.html

В ходе заседаний было подтверждено общее стремление к тому, чтобы в условиях пандемии развивать экономическое сотрудничество, диверсифицировать товары, услуги и рынки сбыта.

КИШИНЕВ, 17 июл — Sputnik. Премьер-министр Ион Кику в пятницу принял участи в работе состоявшегося в Минске Межправительственного совета Евразийского экономического союза. Глава молдавского кабмина обсудил с коллегами пути развития экономического сотрудничества.

Флаг с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
© Sputnik / Владислав Воднев
Додон выступил на заседании Высшего Евразийского экономического совета

"Эта платформа предлагает Молдове, как стране со статусом наблюдателя, дополнительные возможности для активизации торгово-экономических отношений со странами ЕАЭС. Региональное сотрудничество важно для Молдовы в целях развития экспортного потенциала республики", - сообщил Кику.

Он подчеркнул, что одним из приоритетов республики является внедрение стратегии индустриализации страны, которая поможет создать дополнительные предпосылки для привлечения инвестиций.

Участники заседания, кроме того, обсудили пути устранения ограничений, касающихся региональных грузоперевозок. 

"Мы стремимся расширить международное сотрудничество в транспортной области, что приведет к развитию современной трансконтинентальной инфраструктуры в регионе и, следственно, интенсификации межгосударственной торговли", - добавил Кику. 

Главы правительств стран членов ЕЭС отметили, что в условиях пандемии необходимо развивать экономическое сотрудничество, диверсифицировать товары, услуги и рынки сбыта.

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