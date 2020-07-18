Ограничение движения транспорта в Кишиневе: как передвигаться по столице

С субботы в Кишиневе стартует ремонт коммуникационных сетей. Из-за этого в некоторых районах столицы общественный транспорт будет ходить иначе.

КИШИНЕВ, 18 июл – Sputnik. С 14.00 субботы до 00.00 воскресенья частично приостановят движение транспорта по Московскому проспекту на участке улиц Алеку Руссу и Матей Басараб. Такие меры связаны с ремонтом теплосетей.

По этой причине внесены коррективы в маршруты троллейбусов, автобусов и микроавтобусов, которые курсируют в этом районе.

18 июля:

приостанавливается действие троллейбусного маршрута №10; CC0 / Pixabay / Gellinger В Молдове запущена электронная система авторизации транспорта

автобусы №19, 28, 47 и 48 будут следовать с улицы Киевская по улицам Богдан Воевод, Флорилор, Студенческая и далее по установленному маршруту;

микроавтобусы №130, 148, 152, 162 и 186 с Московского проспекта будут двигаться по улицам Мирон Костин, Флорилор, Матей Басараб, Московскому проспекту, Студенческой и далее по установленному маршруту.

19 июля:

приостанавливается действие троллейбусного маршрута №10;

автобусы №19 будут ездить с Московского проспекта по улицам Студенческая, Николай Димо, Тудор Владимиреску, бульвару Ренаштерий и далее по установленному маршруту;

автобусы №28, 47 и 48 будут следовать с улицы Студенческая по улицам Флорилор, Богдан Воевод, Киевская и далее по установленному маршруту;

микроавтобусы №130, 148, 152, 162 и 186 будут ездить с Московского проспекта по улицам Матей Басараб, Флорилор, Мирон Костин, Московскому проспекту и затем по привычному пути.

С 20 по 30 июля планируется ограничить движение транспорта по бульвару Дмитрия Кантемира на участке улиц Дмитрия Кантемира и Льва Толстого. Мера связана с началом капитального ремонта теплосетей.

Также с 20 по 25 июля будет действовать ограничение на движение транспорта на перекрестке улиц Николая Титулеску с Четатя Албэ и перекрестке улиц Четатя Килия с Бусуйочешть. Это связано с работами по подключению к сети горячей воды.

С 21 июля практически до конца сентября планируется перекрыть движение транспорта на улице Виссариона Белинского. Введение ограничения движения связано с ремонтом водопроводных сетей и будет вводиться поэтапно:

с 21 по 26 июля ограничат проезд по улице Иона Никулче на отрезке между улицами Штефана Няги и Виссариона Белинского; с 27 июля по 10 сентября полностью приостановят движение транспорта по улице Белинского на участке улиц Штефана Няги и Иона Пеливана; с 11 по 30 сентября полностью ограничат движение транспорта по улице Белинского на отрезке улиц Иона Крянгэ и Иона Никулче.

В связи с этим изменится маршрут микроавтобусов №103. Они будут ездить с улицы Иона Крянгэ по улицам Алба-Юлия, Ион Пеливан, Николае Костин и далее по установленному маршруту; обратно – с улицы Николае Костин по улицам Ион Пеливан, Алба-Юлия, Ион Крянгэ и далее по установленному маршруту.

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