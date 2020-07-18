Будущее сельского хозяйства Молдовы: что заявляют власти

КИШИНЕВ, 18 июл – Sputnik. Без ирригационной системы у молдавского сельскохозяйственного сектора нет шансов выжить, считает президент республики Игорь Додон.
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"Это единственное решение. У сельского хозяйства Молдовы нет шансов выжить без ирригационной системы. Засуха этого года показала, что в будущем прогнозы не самые лучшие. Подземные воды ушли еще ниже", - сказал Додон.
Президент сообщил, что по его инициативе были приняты следующие решения. Во-первых, как отметил глава государства, в апреле по просьбе аграриев парламент изменил закон и разрешил ирригацию из прудов и озер, даже если они частные. Однако этого, как пояснил президент, недостаточно.
По словам Додона, один из национальных проектов, запланированный на будущее, – восстановление ирригационной системы на реках Днестр и Прут. Президент рассказал, что во времена Советского Союза в подобные проекты инвестировались огромные ресурсы. "Только в Штефан-Водэ, где есть насосная станция и канал из Днестра, в подобный проект тогда вложили 500 миллионов рублей. А сейчас все это распилили на металлолом. Необходимо в срочном порядке восстановить эти системы. И мы подготовим национальную программу", - подчеркнул Додон.
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Ранее глава Минсельхоза Молдовы заявлял, что больше всего от засухи, которая продолжалась в республике в течение нескольких месяцев, пострадала южная часть страны.
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