Хроники COVID-19: число выздоровевших превысило 14 тысяч

Обнародована информация о числе людей, у которых подтвердился COVID-19, а также опубликована статистика о выздоровевших и скончавшихся.

КИШИНЕВ, 18 июл – Sputnik. К утру субботы в Молдове от коронавируса нового типа излечились еще 270 пациентов. Таким образом, количество выздоровевших достигло 14183. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

Всего в Молдове подтверждены 20494 случая инфицирования коронавирусом нового типа, из которых 1372 - в Приднестровье.

В тяжелом состоянии находятся 362 человека, 27 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ. Еще 967 госпитализированных - в состоянии средней степени тяжести.

За ночь зарегистрирован один летальный исход от осложнений на фоне COVID-19. У умершего пациента были сопутствующие заболевания. Общее число скончавшихся достигло 676.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом нового типа. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который продлен до 31 июля.

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