Как сократятся штрафы за нарушение мер по борьбе с COVID-19

Молдавские депутаты решили пересмотреть штраф за нарушение мер по профилактике, предотвращению и борьбе с коронавирусом нового типа.

КИШИНЕВ, 18 июл – Sputnik. Размер штрафов за несоблюдение мер по профилактике, предотвращению и борьбе с инфекционными заболеваниями, если они представляют угрозу для общественного здравоохранения, пересмотрели в сторону понижения. Такие поправки в Кодекс о правонарушениях утверждены парламентом в первом чтении.

Так, штраф для физического лица предлагается уменьшить с 450-500 условных единиц (22,5-25 тысяч леев) до 50-150 (2,5-7,5 тысячи леев), а для юридических – с 1000-1500 у.е. (50-75 тысяч леев) до 300-700 (15-35 тысяч леев).

Наказание за намеренное предоставление ложных или неполных данных, либо за отказ от дачи информации при заполнении эпидемиологического листа составит 50-150 у.е. вместо 450-500 на данный момент.

Авторы поправок считают, что в результате изменений размер штрафов будет пропорционален совершенному правонарушению, а конституционность закона будет восстановлена. "В то же время констатирующие органы получать возможность применять штрафы в дальнейшем за нарушение этих положений", - отметили в парламенте.

Конституционный суд Молдовы признал ст. 76(1) Кодекса о правонарушениях частично не соответствующей Основному закону страны. Такое постановление инстанция вынесла 30 июня.

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