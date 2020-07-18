Многие кишиневцы останутся на пять дней без газа

В столичной администрации назвали кишиневские улицы, где практически на неделю приостановят подачу газа.

КИШИНЕВ, 18 июл – Sputnik. С 20 по 24 июля приостановят подачу газа бытовым потребителям и предпринимателям на некоторых улицах столичных секторов Рышкановка, Буюканы и Центр.

Решение принято оператором "Кишиневгаз" в связи с заменой шарового крана Ду-500мм на улице Тома Чорбэ, 38. Об этом сообщили в примэрии (мэрии) Кишинева.

Газ отключат в понедельник в 09.00, а подключат в пятницу в 17.00.

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Приостановка подачи "голубого топлива" коснется проживающих:

в секторе Рышкановка: улицы М. Витязул, 10, 10/1; Албишоара,84/6, 86/2; Заикин, 37, 30/1, 30, 26, 24, 24/1, 10, 3b, 1a; К. Стамати, 10, 16; Св. Андрея, 37; С. Лазо, 25; Колумна, 102, 144E, 140, 140/1, 162; Александру чел Бун, 108, 91; А. Панн, 1А; митрополита Г. Бэнулеску-Бодони, 57, 57/1, 53, 51; Г. Виеру, 7; А. Диордицэ, 5, 2; Е. Дога, 2; А. Пушкина, 33; А. Дога, 2/а;

в секторе Буюканы: улица Т. Чорба, 32/1, 38; бульвар Штефана чел Маре, 190, 154, 136, 134/1, 134; улицы митрополита Дософтей, 132, 126, 124, 112; митрополита П. Мовилэ, 41, 32/3; Колумна, 145; С. Лазо, 48, 40; Сфатул Цэрий, 59, 55/1, 30, 26;

в секторе Центр: улицы Влайку Пыркэлаб, 63, 52; митрополита Варлаама, 77; бульвар Штефана чел Маре, 136.

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