Предупреждение МВД накануне протеста комбатантов в Кишиневе: что надо знать

В МВД призвали организаторов и участников воскресного протеста проводить акцию мирным путем, не блокировать дороги и доступ к больницам, не прибегать к насильственным действиям по отношению к правоохранительным органам и соблюдать превентивные меры по борьбе с COVID-19.

КИШИНЕВ, 18 июл – Sputnik. Министерство внутренних дел рассчитывает на то, что заявленный на воскресенье протест участников боевых действий вооруженного конфликта на Днестре пройдет мирно. Об этом заявила госсекретарь МВД Мариана Грама на пресс-конференции в субботу.

Протесты в период пандемии

Грама напомнила, что, согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 10 июля, на всей территории страны до конца месяца продлено ЧП в здравоохранении. В связи с этим действует ряд ограничений.

"Уважаемы организаторы протеста, проявите благоразумие, не подвергайте риску жизнь и здоровье пожилых ветеранов. Мы находимся в период пандемии. Перед вирусом мы все равны, как и перед законом. От COVID-19 наиболее страдают люди в возрасте и с хроническими заболеваниями", - напомнила Грама.

Правоохранительные органы, по ее словам, не будут закрывать глаза на несоблюдение превентивных мер по борьбе с коронавирусом нового типа. Необходимо носить маски, которые должны прикрывать нос и рот, соблюдать социальную дистанцию. Организаторы должны обеспечить участников протеста питьевой водой. На голове должен быть головной убор, так как, по ее словам, 19 июля синоптики обещают +29 градусов по Цельсию.

Говоря о состояния здоровья ветеранов-участников протеста, госсекратерь обратила внимание на то, что на прошлом митинге некоторым из них понадобилась медпомощь не из-за полученных травм, а из-за стресса, который стал причиной обострения хронических заболеваний.

"Данные о том, что один человек был доставлен в больницу из-за травм, полученных в результате стычек с полицией, - дезинформация. Проверила состояние девятерых участников протеста, которые обратились в больницу скорой помощи в Кишиневе и в больницу в Каушанах. Нет сломанных костей, никто не в коме, никто не погиб. Физическая сила применялась только в отношении людей, которые вели себя агрессивно и умышленно не подчинялись требованиям", - добавила она.

Протест должен проходить мирно

Сотрудники МВД приложат максимум усилий, чтобы обеспечить нормальное и мирное проведение протеста, отметила Грама.

"Мы будем обеспечивать общественный порядок. Но мы не сможем достигнуть этой цели в одностороннем порядке. Просим на протяжении протеста проявлять ответственность, благоразумие и самоконтроль, воздерживаться от призывов к насильственным действиям, не поддаваться на манипуляции провокаторов особенно со стороны организаторов, как это было на протесте 16 июля, когда призывали к национальной ненависти, насилию, нарушению общественного порядка", - отметила госсекретарь.

Также в МВД призвали не блокировать дороги и доступ больницам, не ограничивать таким образом право на передвижение других граждан, а также не применять насильственные действия по отношению к должностным лицам, которые будут задействованы в обеспечении общественного порядка.

"Не допускайте ситуации, которая была 16 июля, когда, обеспечивая общественный порядок и пытаясь мирным путем разблокировать движение транспорта на бульваре Штефана чел Маре, 10 полицейским и 4 карабинерам потребовалась медпомощь из-за недовольств и стычек у здания парламента. Есть несколько сотрудников правоохранительных органов, которые были в первых рядах и получили черепно-мозговые травмы, переломы рук и ног, контузии", - сказала Грама.

Представитель министерства подчеркнула, что правоохранители не позволят испортить или разрушить государственное имущество.

"Мы не будем индифферентны, если на протест будет доставлено оружие или другие опасные предметы, в том числе взрывоопасные, которые могут поставить под угрозу жизнь и здоровье как участников протеста, так и прохожих, сотрудников правоохранительных органов", - сказала Грама.

По ее словам, не потерпит полиция и насильственных действий в свой адрес.

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"Потому что все эти действия квалифицируются, как массовые беспорядки или насилие в отношении должностного лица, согласно статьям 285 и 349 Уголовного кодекса или нарушениям, предусмотренным статьями 67, 336 и 349 Кодекса о правонарушениях", - добавила Грама.

Она также призвала организаторов протеста соблюдать форму, место и время проведения митинга, оговоренные в предварительной декларации. К ним для ведения диалога будет прикреплена группа сотрудников Национального инспектората общественного порядка и Генинспектората карабинеров. Это сделано, чтобы предотвратить физическое насилие. Миссия носит мирный характер, добавила госсекретарь.

Как могут действовать полицейские

"Оставляем за собой право в случае нарушения протестующими общественного порядка на основе статьи 21 Закона о собраниях приостановить митинг. Если это не удастся сделать, то на основе статьи 22 будем вынуждены разогнать собрание. Надеемся на сотрудничество и понимание", - сказала Грама, выразив надежду, что полиции не придется применять спецсредства.

Госсекретарь пояснила, что по закону полиция может действовать таким образом при задержании агрессивных участников, нарушающих общественный порядок или подвергающих риску жизнь и здоровье людей.

"Надеюсь, что митинг пройдет мирно", - отметила представитель МВД.

Также она посоветовала жителям и гостям молдавской столицы избегать поездок по бульвару Штефана чел Маре на отрезке улиц Сергея Лазо и Влайку Пыркэлаб в период с 10.00 до 19.00.

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