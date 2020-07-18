Чебан рассказал о процессе выдачи разрешений на строительство в Кишиневе

Столичный градоначальник считает, что для того, чтобы все предпринимаемые в Кишиневе действия были в рамках правового поля, необходим обновленный главный градостроительный план.

КИШИНЕВ, 18 июл – Sputnik. Процесс выдачи муниципалитетом разрешительных документов на строительство в 2018-2019 годах проходил с нарушением правовых норм. Об этом сообщил примар (мэр) столицы Ион Чебан.

"Счетная палата опубликовала отчет о разрешительных документах, выданных примэрией Кишинева в 2018-2019 годах. Он демонстрирует, что закон не соблюдался. Обнаружено множество нарушений из-за безответственности некоторых лиц", - написал Чебан на своей странице в Facebook.

По его словам, основной причиной послужил факт отсутствия обновленного главного градостроительного плана, а существующий необходимо пересмотреть и изменить, чтобы адаптировать его к новым экономическим, социальным и техническим условиям.

"Согласно отчету, примэрия Кишинева не в полной мере применила в 2018-2019 годах правовые положения, чтобы выявить и наказать лиц, ответственных за возведение незаконных сооружений на территории муниципия. Таким образом, констатирующие субъекты составили 113 отчетов о нарушениях при строительстве неавторизованных сооружений. В конце прошлого года лично просил о прекращении строительства 14 объектов", - пояснил примар.

За долгострой накажут: как мэрия Кишинева будет бороться со зданиями-призраками>>>

По словам Чебана, процесс выдачи муниципалитетом разрешительных документов на строительство в 2018-2019 годах проходил с нарушением правовых норм. А это, в свою очередь, затрагивает интересы местного публичного управления, совладельцев недвижимости, земель, а также граждан, пользующихся построенными сооружениями, считает градоначальник.

"Необходимо, чтобы все, что делается в столице, осуществлялось в соответствии с законом. В этом случае нам нужен обновленный главный градостроительный план. Проект снова будет представлен муниципальному совету Кишинева. Теперь от советников зависит, будет у нас градостроительный план или нет. Тем более, его бесплатно разрабатывают две компании из России и Румынии", - сказал Чебан.

Глава столичной администрации также напомнил, что в примэрии есть рабочая группа, занимающаяся проблемными постройками в столице, и она следит за решением тех или иных конфликтных ситуаций. Кроме того, есть карта ArcGIS, где можно увидеть все спорные вопросы по теме.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova