Минздрав: официально подтверждено 300 новых случаев инфицирования COVID-19

Общее количество подтвержденных заражений коронавирусом нового типа в Молдове приближается к 21 тысяче.

КИШИНЕВ, 18 июл – Sputnik. В Молдове лабораторным путем подтверждены 300 новых случаев инфицирования коронавирусом нового типа. Об этом заявили в Министерстве здравоохранения, труда и соцзащиты в субботу.

За минувшие 24 часа проведено 1927 тестов, при этом повторно - 516.

Коронавирус подтвердился, в том числе, еще у 17 медработников: 10 врачей и 7 медсестер.

Общее число выздоровевших достигло 14183, а летальных исходов от осложнений, вызванных коронавирусом, - 680. Всего за сутки зафиксировано 4 смерти.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом нового типа. А с пятницы, 15 мая, ввели режим ЧП в области здравоохранения, который продлили до 31 июля.

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