Эксперт: когда-то это было настоящим богатством Молдовы, а сейчас...

Использование химических средств – одна из самых больших проблем в области сельского хозяйства. Пестициды и гербициды оказывают отрицательное влияние на окружающую среду, не говоря о том, что они также являются основной причиной эрозии почвы.

КИШИНЕВ, 18 июл – Sputnik. За последние годы по причине использования сельскохозяйственных химических средств состояние почв в Молдове уже не такое, как прежде, заявил эколог Анатолий Прохницкий в комментарии радиостудии Sputnik.

"Мы всегда гордились знаменитыми черноземами, которые наши бабушки и дедушки сохраняли. Не использовалось столько инсектицидов, удобрений или других химических веществ. Сейчас же мало внимания уделяется состоянию почв. Нет лесных полос, нет надлежащего управления удобрениями, в результате почвы эродированы и загрязнены", - сказал собеседник.

По его словам, на качество молдавских почв влияют и климатические изменения. Как считает специалист, внедрение новых технологий обработки земель, а также использование экологически чистых удобрений может спасти ситуацию.

"Развитые страны получают энергию из альтернативных источников – от 10 до 80%, отказываются от угля и других источников загрязнения. Кроме того, сегодня необходимы натуральные удобрения. И когда мы это поймем, у нас будет качественная и конкурентоспособная продукция", - сказал Прохницкий.

Следует отметить, что и специалисты сферы здравоохранения предупреждают, что около 200 тысяч человек прямо или косвенно страдает из-за использования удобрений, пестицидов и гербицидов.

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