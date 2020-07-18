Изменение программы Prima Casă: аспекты, на которые следует обратить внимание

КИШИНЕВ, 18 июл – Sputnik. Все бенефициары государственной программы Prima Casă смогут получить помощь из госбюджета при выплате ипотечного кредита. Это стало возможным после изменения правительством условий предоставления компенсаций.

Как рассказала Sputnik глава отдела методологии управления государственного казначейства при Минфине Инна Дарий, основные положения, включенные в одобренный правительством проект, касаются:

увеличения возраста заявителей, которые могут получить доступ к Prima casă, – с 45 до 50 лет;

снижения доли собственного участия покупателя с 10% до 5% от цены жилья. Стоимость жилья так и осталась на уровне миллиона леев;

предоставления компенсации в размере 50% от остатка кредита бенефициарам и лицам, получившим ипотечный заем до запуска программы Prima casă;

отмены условия, согласно которому, участвовать в программе могли только граждане, не владеющие недвижимостью, или те, чье жилое пространство не превышало 9 квадратных метров на одного члена семьи. Теперь участвовать в программе смогут физические лица, которые владеют недвижимостью, но намерены приобрести жилье, превышающее по площади их нынешнюю собственность.

"Также увеличен размер компенсации для семьи с тремя и более детьми. Они получат 100% суммы предоставленного ипотечного кредита. Для семей с двумя детьми – это 50%, а с одним – 25%", - отметила Дарий.

По ее словам, срок погашения кредита остался неизменным и составляет до 25 лет в зависимости от уровня дохода каждого заявителя и его возможностей ежемесячно платить взносы. "Сроки рассчитываются в каждом случае отдельно", - пояснила собеседница.

Программа станет доступной для сотрудников правоохранительных, антикоррупционных органов, работников оборонного сектора, пенитенциарных учреждений и сферы безопасности. Проект уже готов и в ближайшее время будет представлен правительству, а затем и парламенту.

"Если говорить о госслужащих со специальным статусом и военных, то условия для них немного отличаются. Они смогут получить кредит в размере 100% от стоимости жилья. Цена для них остается такой же, как и для остальных бенефициаров - один миллион. Они могут взять кредит на 100% этой суммы на срок в 15 лет, исходя из специфики занимаемого поста или в зависимости от возраста", - сказала Дарий.

Олейник: трудовые мигранты перестали быть основными покупателями квартир>>>

На 2020 год, как отметили в Минфине, в государственном бюджете предусмотрено 90 миллионов леев на реализацию госпрограммы Prima casă, из которых 40 миллионов выделено на компенсации.

© Sputnik / Сколько жилья было куплено по программе Prima Casă с момента ее запуска

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova