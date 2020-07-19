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Мороженое

Топ стран, в которые Молдова экспортирует мороженое 

© Photo : Boston Magazine
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200719/30977552/top-stran-kotorye-moldova-eksportiruet-morozhenoe.html

На сегодняшний день молочная отрасль республики экспортирует всего два вида продуктов – сыры и мороженое.

КИШИНЕВ, 19 июл – Sputnik. Кто бы мог подумать, но Молдова довольно успешно экспортирует мороженое. Правда, в бизнес вмешался коронавирус – из-за чего поставки этого товара за границу упали сразу в несколько раз. Об этом в комментарии Sputnik рассказала исполнительный директор Национальной ассоциации производителей молока и молочных продуктов Каролина Линте.

На сегодняшний день молочная отрасль республики экспортирует два вида продуктов – сыры (с тарифным кодом 0406) и мороженое (2105).

"Мороженое Молдова продает в Камерун, Бенин, Гану, Ирак, Кот-д’Ивуар, Мали, Саудовскую Аравию, Сенегал, Сьерра-Леоне, Объединенные Арабские Эмираты. Экспортирует в принципе один производитель. Из-за пандемии практически в четыре раза снизилась отправка этого продукта", - отметила Линте.
Топ стран, в которые Молдова экспортирует мороженое
© Sputnik / Алена Матвеева
Топ стран, в которые Молдова экспортирует мороженое

По словам собеседницы, Молдова, к сожалению, не является экспортером молочной продукции в страны ЕС. "Из-за логистики нам очень тяжело осуществлять этот экспорт. Он идет через Украину, через море. Если бы у нас была возможность, то мы бы экспортировали больше", - сказала Линте.

Молочный отдел в супермаркете. Архивное фото
© Sputnik / Alexander Kryazhev
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Показатели по брынзе и кашу, которые экспортируются в страны ЕАЭС (в РФ), следующие: за первый квартал 2018 года - 180 тонн, 2019-го – 204 тонны, 2020-го – 131 тонна.

"Пандемия сказалась на отправке товаров. Но все-таки в страны, которые к нам ближе расположены, несмотря на коронавирус, экспорт не так сильно сократился, а вот по странам, которые находятся на большем расстоянии, спад оказался ощутимее", - отметила собеседница.

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