С каждым годом их все больше: в Молдову завезли молодых фазанов

Пернатых покупают на одной из крупнейших ферм Европы, расположенной в Венгрии. Как говорят охотники, птица, приобретенная там, отличается хорошим внешним видом и здоровьем.

КИШИНЕВ, 19 июл – Sputnik, Дарья Чернега. Более 30 тысяч фазанов, появившихся на свет на одной из венгерских ферм, сейчас адаптируются к молдавскому климату и ландшафту. В республику птиц завозит Общество охотников и рыболовов. Как поясняют в организации, таким образом ежегодно пополняется популяция фазанов в естественной среде.

Все фазаны как на подбор

Прежде чем опасть в Молдову, фазаны преодолевают путь в 1200 километров. По прибытию в страну, клетки с птицами быстро разбирают районные охотничьи хозяйства. Сначала они помещают фазанов в адаптационные вольеры, условия в которых максимально приближены к природным. Две недели "приезжие гости" привыкают к новой родине. Только после этого пернатым дают возможность расправить крылья в естественной среде.

© Sputnik / В Молдову завезли фазанов из Венгрии

"После карантина птицу выпускаем в дикую природу к кормушкам. Какой-то период она подкармливается, и только потом начинает сама находить себе пропитание", - рассказал охотовед Вадим Никифоров.

Каждый год пернатых покупают на одной и той же венгерской ферме. Охотники поясняют, что там гарантируют соответствующий экстерьер птицы: нужный вес, размер крыла, клюва и головы. Общество охотников и рыболовов завозит в республику фазанов уже 10 лет. Правда, в этом году из-за пандемии пришлось выбиться из обычного графика.

© Sputnik / В Молдову завезли фазанов из Венгрии

"Коронавирус наложил отпечаток на нашу работу. К этому времени мы уже должны были закончить привоз фазана. Но в связи с запретами на въезд и выезд, мы не смогли получить птицу в начале июня, как планировали, а получили в первой половине июля", - отметил председатель общества охотников и рыболовов Олег Чокой.

Популяция растет

В обществе охотников и рыболовов отмечают, что охота на фазанов набирает популярность, уступая только охоте на зайцев. Поэтому без мер по поддержке популяции эта птица может опят стать редкостью в наших краях. Пока же численность фазанов из года в год только растет. По данным общества, сейчас она составляет около 140 тысяч голов.

"Из этого числа, которое мы завозим, примерно половина становится охотничьим трофеем. Остальные остаются в природе и на следующий год дают потомство", - рассказал Чокой.

Председатель общества охотников и рыболовов отметил, что фазаны появились в Молдове только в 1968 году. Эту птицу в республику завезли охотники. Они создали ферму по выращиванию фазанов и постарались адаптировать их к молдавскому климату.

Особенно хорошо фазаны чувствуют себя возле водоемов и в необлесенной местности. Все работы по поддержанию популяции общество охотников и рыболовов осуществляет за счет членских взносов. В этом году на эти цели было потрачено два с половиной миллиона леев.

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