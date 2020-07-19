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медик применяет проверки образца крови

Коронавирусная сводка: число излечившихся растет

© AFP 2020 / AHMAD AL-RUBAYE
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1576)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200719/30983269/koronavirus-svodka-chislo-izlechivshikhsya-rastet.html

Обнародована информация о числе людей, у которых подтвердился COVID-19, а также опубликована статистика о выздоровевших и скончавшихся.

КИШИНЕВ, 19 июл – Sputnik. К утру воскресенья в Молдове от коронавируса нового типа излечились еще 193 пациента. Таким образом, количество выздоровевших достигло 14376. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

Тест на коронавирус
© Sputnik / Anatolii Kiriak.
Минздрав: официально подтверждено 300 новых случаев инфицирования COVID-19

За последние 24 часа в столичный Центр COVID-19 доставили 49 человек с подозрением на коронавирус нового типа.

Всего в Молдове подтверждены 20794 случая инфицирования COVID-19, из которых 1384 - в Приднестровье.

В тяжелом состоянии находятся 369 человек, 26 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ. Еще 1011 госпитализированных - в состоянии средней степени тяжести.

За ночь зарегистрировано еще четыре летальных исхода от осложнений на фоне COVID-19. У умерших пациентов были сопутствующие заболевания. Общее число скончавшихся достигло 684.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом нового типа. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который продлен до 31 июля.

Динамика подтвержденных лабораторным путем случаев инфицирования коронавирусом нового типа в Молдове
© Sputnik / Алена Матвеева
Динамика подтвержденных лабораторным путем случаев инфицирования коронавирусом нового типа в Молдове

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1576)

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