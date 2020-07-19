Коронавирусная сводка: число излечившихся растет

Обнародована информация о числе людей, у которых подтвердился COVID-19, а также опубликована статистика о выздоровевших и скончавшихся.

КИШИНЕВ, 19 июл – Sputnik. К утру воскресенья в Молдове от коронавируса нового типа излечились еще 193 пациента. Таким образом, количество выздоровевших достигло 14376. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

За последние 24 часа в столичный Центр COVID-19 доставили 49 человек с подозрением на коронавирус нового типа.

Всего в Молдове подтверждены 20794 случая инфицирования COVID-19, из которых 1384 - в Приднестровье.

В тяжелом состоянии находятся 369 человек, 26 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ. Еще 1011 госпитализированных - в состоянии средней степени тяжести.

За ночь зарегистрировано еще четыре летальных исхода от осложнений на фоне COVID-19. У умерших пациентов были сопутствующие заболевания. Общее число скончавшихся достигло 684.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом нового типа. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который продлен до 31 июля.

© Sputnik / Алена Матвеева Динамика подтвержденных лабораторным путем случаев инфицирования коронавирусом нового типа в Молдове

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