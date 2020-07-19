Примар Кишинева сообщил, за что еще в столице можно получить штраф

За брошенный на улице на длительное время автомобиль можно получить штраф, если его вовремя не увезти.

КИШИНЕВ, 19 июл – Sputnik. Муниципальные власти эвакуируют брошенные на улицах Кишинева машины. Об этом сообщил примар (мэр) столицы Ион Чебан.

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"С января по июль 2020 года претуры столичных секторов эвакуировали 15 брошенных автомобилей с улиц столицы. Сотрудники Национальной инспекции общественной безопасности доставили их на стоянку, расположенную на улице Отоваска", - заявил градоначальник на своей странице в Facebook.

Еще около 30 старых транспортных средств владельцы вывезли по просьбе претур.

"Брошенные автомобили в течение многих лет становятся местом для сбора мусора и убежищем для лиц без определенного места жительства или бездомных собак. Владельцы, которые добровольно не эвакуируют оставленные автомобили, будут оштрафованы, а транспортные единицы эвакуируют работники претур", - отметил примар.

© Photo : Facebook / Ion Ceban Эвакуация брошенного автомобиля в Кишиневе

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