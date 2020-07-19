Примар Кишинева сообщил, за что еще в столице можно получить штраф

"С января по июль 2020 года претуры столичных секторов эвакуировали 15 брошенных автомобилей с улиц столицы. Сотрудники Национальной инспекции общественной безопасности доставили их на стоянку, расположенную на улице Отоваска", - заявил градоначальник на своей странице в Facebook.
Еще около 30 старых транспортных средств владельцы вывезли по просьбе претур.
"Брошенные автомобили в течение многих лет становятся местом для сбора мусора и убежищем для лиц без определенного места жительства или бездомных собак. Владельцы, которые добровольно не эвакуируют оставленные автомобили, будут оштрафованы, а транспортные единицы эвакуируют работники претур", - отметил примар.
Научно-практический центр интервенционной кардиоангиологии Сеченовского университета 15 июля выписал первую группу добровольцев, принявших участие в испытаниях вакцины от COVID-19. Вторая группа из 20 участников исследования должна быть выписана 20 июля.