13:30 19 Июля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.45
  • USD17.07
  • RUB0.24
  • RON4.02
  • UAH0.63
Поиск
Молдавские леи

Примар Кишинева сообщил, за что еще в столице можно получить штраф

© Sputnik / Yana Zaharova
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
События Кишинева (55)
18410
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200719/30984330/primar-chisinau-soobschil-za-chto-esche-v-stolitse-mozhno-poluchit-shtraf.html

За брошенный на улице на длительное время автомобиль можно получить штраф, если его вовремя не увезти.

КИШИНЕВ, 19 июл – Sputnik. Муниципальные власти эвакуируют брошенные на улицах Кишинева машины. Об этом сообщил примар (мэр) столицы Ион Чебан.

За что еще примэрия Кишинева пообещала штрафовать>>>

Экспонат Ботанического сада в Кишиневе
© Photo : alexandrumirza1@gmail.com
За какие нарушения в Ботаническом саду Кишинева можно получить штраф
"С января по июль 2020 года претуры столичных секторов эвакуировали 15 брошенных автомобилей с улиц столицы. Сотрудники Национальной инспекции общественной безопасности доставили их на стоянку, расположенную на улице Отоваска", - заявил градоначальник на своей странице в Facebook.

Еще около 30 старых транспортных средств владельцы вывезли по просьбе претур.

"Брошенные автомобили в течение многих лет становятся местом для сбора мусора и убежищем для лиц без определенного места жительства или бездомных собак. Владельцы, которые добровольно не эвакуируют оставленные автомобили, будут оштрафованы, а транспортные единицы эвакуируют работники претур", - отметил примар.
Эвакуация брошенного автомобиля в Кишиневе
© Photo : Facebook / Ion Ceban
Эвакуация брошенного автомобиля в Кишиневе

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
События Кишинева (55)

По теме

Ограничение движения транспорта в Кишиневе: как передвигаться по столице
Транспортный хаос в Кишиневе переходит все границы - фото
Как сократятся штрафы за нарушение мер по борьбе с COVID-19


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Пожар в соборе Святых Петра и Павла в Нанте - фото
Два аккордеона: история уличного музыканта
История уличного музыканта и человечности: весь город пришел на помощь
Евразийский экономический союз в цифрах
Первая встреча с начала пандемии: премьеры ЕАЭС проводят заседание в Минске

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться