Президент Молдовы ответил, когда возобновится работа детсадов и школ

КИШИНЕВ, 19 июл – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон прокомментировал возможность возобновления работы детских садов и школ.
"Знаю, что сейчас уже все готовится к тому, чтобы возобновить работу детсадов, возможно, с 1 августа. Что касается школ, то есть предложения со стороны министерства образования, как будут работать эти учебные заведения", - сказал Додон.
По его мнению, большинство школ в стране – порядка 75% – где не так много учеников в классах, будут работать в прежнем режиме. Глава государства подчеркнул, что речь идет в первую очередь о сельских образовательных учреждениях.
Додон обратил внимание и на ситуацию со школами в городах, в частности, в Кишиневе. "Надо подумать, как сделать так, чтобы у нас не было вспышек заболевания в некоторых учебных заведениях. Знаю, что коллеги из Минобразования работают в этом направлении", - добавил Додон.
Из-за ситуации с коронавирусом нового типа с 11 марта свои двери закрыли все образовательные учреждения Молдовы, а процесс обучения перевели в онлайн-формат.
С 17 марта по 15 мая в республике действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом нового типа. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, которое продлили до 31 июля.
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