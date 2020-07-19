Президент Молдовы ответил, когда возобновится работа детсадов и школ

Глава государства обратил внимание на то, что меры, которые были предприняты за последние 4-5 месяцев позволили не упустить медицинскую ситуацию из-под контроля из-за коронавируса нового типа.

КИШИНЕВ, 19 июл – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон прокомментировал возможность возобновления работы детских садов и школ.

"Знаю, что сейчас уже все готовится к тому, чтобы возобновить работу детсадов, возможно, с 1 августа. Что касается школ, то есть предложения со стороны министерства образования, как будут работать эти учебные заведения", - сказал Додон.

По его мнению, большинство школ в стране – порядка 75% – где не так много учеников в классах, будут работать в прежнем режиме. Глава государства подчеркнул, что речь идет в первую очередь о сельских образовательных учреждениях.

"Может, длительность уроков будет меньше – не 45 минут или час, а 30 минут, а перемены сделают длиннее, чтобы можно было обеспечить соблюдение санитарных норм. Но, скорее всего, они будут работать в том же режиме", - сказал президент.

Додон обратил внимание и на ситуацию со школами в городах, в частности, в Кишиневе. "Надо подумать, как сделать так, чтобы у нас не было вспышек заболевания в некоторых учебных заведениях. Знаю, что коллеги из Минобразования работают в этом направлении", - добавил Додон.

Из-за ситуации с коронавирусом нового типа с 11 марта свои двери закрыли все образовательные учреждения Молдовы, а процесс обучения перевели в онлайн-формат.

С 17 марта по 15 мая в республике действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом нового типа. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, которое продлили до 31 июля.

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