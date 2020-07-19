Протест комбатантов в Кишиневе: требования манифестантов звучат уже иначе

КИШИНЕВ, 19 июл – Sputnik. Участники боевых действий вооруженного конфликта на Днестре снова собрались на пикет перед зданием парламента. Если изначально на их протестах звучали в основном социальные лозунги в поддержку прав ветеранов, то сейчас все больше слышны политические - к примеру, требования об отставке президента, правительства и, что самое любопытное об "унире": одни выступают за объединение сил ветеранов, а другие - за объединение Молдовы с Румынией.
Перед зданием высшего законодательного органа собрались несколько сотен манифестантов. Хотя в поданной в мэрию заявке ориентировочное число протестующих составляло 45. Напомним, что в стране действует чрезвычайное положение в здравоохранении и ряд ограничений в связи с этим. К примеру, количество участников массовых мероприятий не должно превышать 50 человек.
К слову, протестующие критикуют и представителей правоохранительных органов, которые задействованы в обеспечении общественного порядка.
В министерстве внутренних дел рассчитывают, что протест комбатантов пройдет мирно.
Также в МВД призвали не блокировать дороги и доступ больницам, не ограничивать таким образом право на передвижение других граждан, а также не применять насильственные действия по отношению к должностным лицам, которые задействованы в обеспечении общественного порядка.
Представитель министерства подчеркнула, что правоохранители не позволят испортить или разрушить государственное имущество.
"Мы не будем индифферентны, если на протест будет доставлено оружие или другие опасные предметы, в том числе взрывоопасные, которые могут поставить под угрозу жизнь и здоровье как участников протеста, так и прохожих, сотрудников правоохранительных органов", - сказала Грама.
По ее словам, не потерпит полиция и насильственных действий в свой адрес.
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