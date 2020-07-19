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Участники боевых действий вооруженного конфликта на Днестре вновь на протест

Протест комбатантов в Кишиневе: требования манифестантов звучат уже иначе

© Sputnik / Evghenii Panasenco
Общество
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Тема:
Протесты в Кишиневе (165)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200719/30985098/protest-kombatantov-chisinau-trebovaniya-manifestantov-zvuchat-uzhe-inache.html

Комбатанты снова вышли на протест: социальных требований уже практически не слышно, звучат лишь политические лозунги.

КИШИНЕВ, 19 июл – Sputnik. Участники боевых действий вооруженного конфликта на Днестре снова собрались на пикет перед зданием парламента. Если изначально на их протестах звучали в основном социальные лозунги в поддержку прав ветеранов, то сейчас все больше слышны политические - к примеру, требования об отставке президента, правительства и, что самое любопытное об "унире": одни выступают за объединение сил ветеранов, а другие - за объединение Молдовы с Румынией.

Участники боевых действий вооруженного конфликта на Днестре вновь на протест
© Sputnik / Evghenii Panasenco
Участники боевых действий вооруженного конфликта на Днестре вновь на протест

Перед зданием высшего законодательного органа собрались несколько сотен манифестантов. Хотя в поданной в мэрию заявке ориентировочное число протестующих составляло 45. Напомним, что в стране действует чрезвычайное положение в здравоохранении и ряд ограничений в связи с этим. К примеру, количество участников массовых мероприятий не должно превышать 50 человек.

К слову, протестующие критикуют и представителей правоохранительных органов, которые задействованы в обеспечении общественного порядка.

В министерстве внутренних дел рассчитывают, что протест комбатантов пройдет мирно.

Также в МВД призвали не блокировать дороги и доступ больницам, не ограничивать таким образом право на передвижение других граждан, а также не применять насильственные действия по отношению к должностным лицам, которые задействованы в обеспечении общественного порядка.

Протест комбатантов перед зданием парламента Молдовы.
© Sputnik / Mihai Caraus
Стычки между комбатантами и полицией в Кишиневе - как это было
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"Не допускайте ситуации, которая была 16 июля, когда, обеспечивая общественный порядок и пытаясь мирным путем разблокировать движение транспорта на бульваре Штефана чел Маре, 10 полицейским и 4 карабинерам потребовалась медпомощь из-за недовольств и стычек у здания парламента. Есть несколько сотрудников правоохранительных органов, которые были в первых рядах и получили черепно-мозговые травмы, переломы рук и ног, контузии", - заявила в субботу госсекретарь МВД Мариана Грама.

Представитель министерства подчеркнула, что правоохранители не позволят испортить или разрушить государственное имущество.

"Мы не будем индифферентны, если на протест будет доставлено оружие или другие опасные предметы, в том числе взрывоопасные, которые могут поставить под угрозу жизнь и здоровье как участников протеста, так и прохожих, сотрудников правоохранительных органов", - сказала Грама.

По ее словам, не потерпит полиция и насильственных действий в свой адрес.

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Тема:
Протесты в Кишиневе (165)

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