Синоптики предупреждают о резкой смене погоды: к чему готовиться

Новый "желтый код" объявили молдавские синоптики. Предупреждение действует до вечера этого воскресенья.

КИШИНЕВ, 19 июл – Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба объявила "желтый код" метеоопасности в связи с неустойчивым характером погоды. Предупреждение действует 19 июля до 22.00.

"В указанный период ожидаются кратковременные дожди с грозами, местами ливни (15-45 литров на квадратный метр)", - говорится в сообщении синоптиков.

"Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны.

Ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.

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