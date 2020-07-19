16:01 19 Июля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.45
  • USD17.07
  • RUB0.24
  • RON4.02
  • UAH0.63
Поиск
Тучи над районом Телецентр. Архивное фото

Синоптики предупреждают о резкой смене погоды: к чему готовиться

© Sputnik / Osmatesco
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Погода в Молдове (1243)
47510
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200719/30987668/sinoptiki-preduprezhdayut-rezkaia-smena-pogoda.html

Новый "желтый код" объявили молдавские синоптики. Предупреждение действует до вечера этого воскресенья.

КИШИНЕВ, 19 июл – Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба объявила "желтый код" метеоопасности в связи с неустойчивым характером погоды. Предупреждение действует 19 июля до 22.00.

"В указанный период ожидаются кратковременные дожди с грозами, местами ливни (15-45 литров на квадратный метр)", - говорится в сообщении синоптиков.

"Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны.

Ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Погода в Молдове (1243)

По теме

Океан изменит цвет: это произойдет уже к концу века
Лето скоро изменится, ученые составили точный прогноз и выяснили как


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Пожар в соборе Святых Петра и Павла в Нанте - фото
Два аккордеона: история уличного музыканта
История уличного музыканта и человечности: весь город пришел на помощь
Евразийский экономический союз в цифрах
Первая встреча с начала пандемии: премьеры ЕАЭС проводят заседание в Минске

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться