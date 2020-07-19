Протест комбатантов: песни, пляски, плацинды под соусом "унири"

Резкая смена настроений и требований комбанатов, или как в резолюции митинга не осталось места социальным вопросам, читайте в обзоре Sputnik.

КИШИНЕВ, 19 июл – Sputnik. Воскресный протест участников боевых действий в ходе приднестровского конфликта завершился. По его итогам принята резолюция, которая состоит из трех требований:

немедленная отставка правительства под руководством Иона Кику и утверждение нового политически неаффилированного; незамедлительная отставка спикера парламента Зинаиды Гречаной; незамедлительная отставка президента Молдовы Игоря Додона.

А для требований социального характера, которые бы улучшили условия жизни комбатантов, места в резолюции то ли не нашлось, то ли про них и вовсе забыли. Так или иначе манифестанты в очередной раз заявили, что сдаваться не намерены, и, если озвученное ими на воскресном митинге не будет выполнено, то они обещают цепные протесты - не только в Кишиневе, но и в различных населенных пунктах страны. Однако с датой и временем этих "гастролей" они пока не определились.

Кроме того, комбатанты намерены выйти на пикет у здания парламента Молдовы в день, когда планируется обсуждение проекта вотума недоверия правительству Иона Кику.

© Sputnik / Evghenii Panasenco Воскресный протест комбатантов.

Протест комбатантов с унионистким привкусом

Если изначально на протестах участников боевых действий в ходе приднестровского конфликта звучали в основном социальные лозунги в поддержку прав ветеранов, то сейчас все больше были слышны политические – об отставках и, что самое любопытное, об "унире" - одни выступали за объединение сил ветеранов, а другие - за объединение Молдовы с Румынией.

В этот раз митинг комбатантов поддержали некоторые партии. К примеру, среди протестующих был замечен экс-депутат, лидер Союза спасения Бессарабии (USB) Валериу Мунтяну. Он открыто заявлял о необходимости объединения двух стран. Но у некоторых манифестантов появились к нему вопросы - Мунтяну упрекнули в том, что он просто хочет вернуться в парламент. Дискуссии же едва не переросли в скандал. Однако под словесным натиском активистов протеста комбатантов Мунтяну сник.

© Sputnik / Evghenii Panasenco Перепалка между экс-депутатом Влаериу Мунтяну и протестующими.

Впрочем, очень скоро с импровизированной протестной сцены полились стихи об объединении Молдовы и Румынии и подоспели флаги страны-соседки.

© Sputnik / Evghenii Panasenco Флаг Румынии на воскресном протесте комбатантов в Кишиневе.

Традиционные фишки протестов

Уже по какой-то негласной традиции, чтобы удержать толпу, организаторы протеста решили взбодрить ее народными песнями. Музыкальные паузы в ходе митинга, который длился чуть больше трех часов, объявляли несколько раз.

Ближе к концу акции протеста манифестантам подвезли плацинды. Правда, достались они не всем.

Воскресный протест комбатантов © Sputnik / Evghenii Panasenco

Коробки с едой для участников протеста комбатантов © Sputnik / Evghenii Panasenco

Воскресный протест комбатантов © Sputnik / Evghenii Panasenco

Воскресный протест комбатантов © Sputnik / Evghenii Panasenco 1 / 4 © Sputnik / Evghenii Panasenco Воскресный протест комбатантов

Протест несмотря на пандемию

В пикете перед зданием высшего законодательного органа в воскресенье участвовали несколько сотен манифестантов. Хотя в поданной в мэрию заявке ориентировочное число протестующих составляло 45. Напомним, что в стране действует чрезвычайное положение в здравоохранении и ряд ограничений в связи с этим. К примеру, количество участников массовых мероприятий не должно превышать 50 человек.

В защитных масках были далеко не все.

© Sputnik / Evghenii Panasenco Участники воскресного протеста комбатантов.

Накануне госсесекретарь МВД Мариана Грама обратилась к организаторам протеста с просьбой проявить благоразумие, не подвергать риску жизнь и здоровье пожилых ветеранов.

"Мы находимся в периоде пандемии. Перед вирусом мы все равны, как и перед законом. От COVID-19 наиболее страдают люди в возрасте и те, у кого есть хронические заболевания", - напомнила Грама.

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Почему протестуют комбатанты?

Риторика участников боевых действий в ходе приднестровского конфликта на протестах в Кишиневе резко изменилась. Если в марте их требования были четко сформулированы и касались улучшения условий жизни ветеранов, то сейчас они перешли к политическим формулировкам.

Депутат-социалист Раду Мудряк в комментарии Sputnik заявил, что требования комбатантов, которые были выдвинуты ими еще в начале весны, выполнены.

"Тогда правительство вышло на переговоры. Один из вопросов, на котором тогда настаивали, - создание департамента по решению проблем ветеранов при кабмине. Это и предполагал законопроект (который был предложен депутатом от оппозиции – ред.). В июне правительство приняло постановление о создании этого подразделения – пятеро сотрудников этой структуры – ветераны. А сам департамент должен заниматься решением проблем этой категории населения", - сказал Мудряк.

Парламентарий напомнил, что на днях в парламенте проголосовали за то, чтобы полис медстрахования был бесплатным для всех ветеранов войн, на чем тоже настаивали комбатанты в марте.

К слову, правительство Иона Кику с 1 января 2020 года увеличило ежемесячное пособие ветеранам со 100 до 300 леев, а с начала 2021-го эту выплату повысят до 500 леев. Также разработан проект закона о повышении с 1 июля текущего года ежемесячных выплат вдовам - с 250 до 500 леев. На реабилитацию ветеранов выделено дополнительно 650 тысяч леев для обеспечения финансирования Республиканского экспериментального центра по протезированию.

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Глава государства Игорь Додон в пятничном выпуске "Президент отвечает" заявил, что протесты комбатантов используются в политических целях.

"Да, комбатанты в чем-то правы, что им необходимо уделять внимание. И мы уделяем. Они правы насчет проблем с постами (установленными приднестровской администрацией в Зоне безопасности – ред.). Признаю, есть проблемы, мы пытаемся их решить и решим. Но политические игры и дестабилизация… Не давайте себя использовать в этом", - отметил Додон.

Протестные акции участников боевых действий в ходе приднестровского конфликта носят скорее местный характер и не перерастают в большие манифестации, считает политолог Корнелиу Чуря.

Он предположил, что в сентябре в преддверии президентской гонки может начаться новая волна митингов. Однако говорить о том, насколько они будут массовыми, сложно.

По словам аналитика, не очень ощущается протестный градус в рядах граждан.

"Комбатанты, при всем моем уважении, – "дежурные" протестующие. Они первыми активизируются, возможно, благодаря существующим в определенных кругах инструментам", - сказал собеседник.

Аналитик отметил, что в остальном он не видит, какие другие сегменты гражданского общества могут быть массово вовлечены в протестные акции. "По этой причине воздержусь от того, чтобы предсказывать возможность массовых протестов", - добавил Чуря.

Как считает политолог, акции комбатантов помимо требований преследуют цель пошатнуть позиции власти.

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