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Образец теста на наличие коронавирус

Свежие данные Минздрава: зарегистрировано 186 новых случаев COVID-19

© REUTERS / JUAN CARLOS ULATE
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1579)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200719/30988674/svezhie-dannye-minzdrava-zaregistrirovano-186-novykh-sluchaev-covid19.html

Общее количество подтвержденных заражений коронавирусом нового типа в Молдове приближается к 21 тысяче.

КИШИНЕВ, 19 июл – Sputnik. В Молдове за сутки лабораторным путем подтверждены 186 новых случаев инфицирования коронавирусом нового типа. Об этом заявили в Министерстве здравоохранения, труда и соцзащиты в воскресенье.

Медицинский работник проводит тест на коронавирус
© Sputnik / Anatolii Kiriak.
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За минувшие 24 часа проведено 999 тестов, из них повторно - 307.

Коронавирус подтвердился, в том числе, еще у 12 медработников: 4 врачей и 8 медсестер.

Всего в Молдове лабораторным путем подтверждено 20980 случаев инфицирования коронавирусом нового типа. Общее число выздоровевших достигло 14376, а летальных исходов от осложнений на фоне COVID-19 - 684.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом нового типа. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который продлили до 31 июля.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1579)

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