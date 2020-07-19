Как сказались заморозки и засуха на молдавском агросекторе

С какими проблемами столкнулись молдавские аграрии в нынешнем году, рассказал в комментарии Sputnik глава Ассоциации Moldova Fruct.

КИШИНЕВ, 19 июл - Sputnik. Пандемия коронавируса нового типа повлияла и на сельскохозяйственный сектор. Ограничения, введенные властями для предотвращения распространения COVID-19, временно остановили работу аграриев. Об этом в комментарии радиостудии Sputnik заявил глава Ассоциации Moldova Fruct Виталий Горинчой.

Вдобавок к этому сельхозпроизводители столкнулись еще с одной проблемой - неблагоприятными погодными условиями. Весной были заморозки - ночью температура опускалась до -10, -12 градусов по Цельсию. Кроме того, в стране несколько месяцев подряд была засуха.

"Потери колоссальные. Несмотря на то, что в июне шли дожди и, кажется, что что-то изменилось, ситуация совсем неблагоприятная. Поля с кукурузой, подсолнечником и другими культурами "горят" от этих температур. Под многолетними насаждениями в одно-двухметровом слое почвы наблюдается дефицит влаги в 80-90%", - сказал Горинчной.

Согласно данным, представленным Министерством сельского хозяйства, в 2019-2020 году около 415 тысяч гектаров были засеяны озимыми культурами. Засуха и заморозки повлияли примерно на 215 тысяч гектаров: 25% на севере страны и 60-80% в центре и на юге.

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