Мнение архитектора: каково реальное состояние мостов в Кишиневе

Мосты в молдавской столице находятся в удручающем состоянии. Решение проблемы необходимо комплексное, а отвечать за состояние виадуков должна специализированная структура, считает архитектор.

КИШИНЕВ, 20 июл – Sputnik. Кишиневские мосты наводят не только "тоску зеленую" своим внешним видом, но и страх - многие проезжают по ним с замиранием сердца. Каждый день все столичные виадуки подвергаются испытаниям — многокилометровым пробкам, авариям. Эти развязки построили еще в прошлом веке, и с тех самых пор они обходятся без капитального ремонта, лишь изредка довольствуясь косметическими коррективами. Доктор архитектуры, муниципальный советник Валерий Лупашку считает, что экспертиза столичных мостов должна проводиться ежегодно, а за их состояние - быть ответственна специализированная структура.

По его словам, в удручающем состоянии находятся не только мосты, но и прилегающие к ним тротуары.

"Их надо обязательно приводить не только в эстетический, но и, прежде всего, в конструктивный вид, чтобы они соответствовали нормам и правилам. Для самих мостов требуется ежегодная экспертиза. Они должны быть полностью под надзором", - сказал Лупашку.

Специалист обратил внимание на наличие грунтовых и надземных вод, которые также оказывают влияние на железобетонные детали мостов.

"Металл как таковой, что находится в сердце конструкции, он и изнашивается, и разрушается, и ржавчина его съедает. То есть эти вещи надо отслеживать. А то, что мосты уже многие годы находятся в таком удручающем состоянии, - это просто вопиющие факты, которые надо устранять в срочном порядке", - отметил собеседник.

Он привел в пример крупные города, где существуют целые организации, в чьи задачи входит контроль за состоянием виадуков – мостострои. По словам эксперта, принимая во внимание потребность в мостах, которые еще будут строиться и развиваться, так как даже кольцевая дорога предполагает возведение новых виадуков, Кишиневу тоже нужна подобная структура.

"Такая организация должна отвечать за состояние мостов как конструктивное, так и эстетическое, придать им тот облик, который соответствует мостам столицы. Все надо делать в комплексе", - заключил Лупашку.

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