Мнение архитектора: каково реальное состояние мостов в Кишиневе

КИШИНЕВ, 20 июл – Sputnik. Кишиневские мосты наводят не только "тоску зеленую" своим внешним видом, но и страх - многие проезжают по ним с замиранием сердца. Каждый день все столичные виадуки подвергаются испытаниям — многокилометровым пробкам, авариям. Эти развязки построили еще в прошлом веке, и с тех самых пор они обходятся без капитального ремонта, лишь изредка довольствуясь косметическими коррективами. Доктор архитектуры, муниципальный советник Валерий Лупашку считает, что экспертиза столичных мостов должна проводиться ежегодно, а за их состояние - быть ответственна специализированная структура.
"Их надо обязательно приводить не только в эстетический, но и, прежде всего, в конструктивный вид, чтобы они соответствовали нормам и правилам. Для самих мостов требуется ежегодная экспертиза. Они должны быть полностью под надзором", - сказал Лупашку.
Специалист обратил внимание на наличие грунтовых и надземных вод, которые также оказывают влияние на железобетонные детали мостов.
"Металл как таковой, что находится в сердце конструкции, он и изнашивается, и разрушается, и ржавчина его съедает. То есть эти вещи надо отслеживать. А то, что мосты уже многие годы находятся в таком удручающем состоянии, - это просто вопиющие факты, которые надо устранять в срочном порядке", - отметил собеседник.
"Такая организация должна отвечать за состояние мостов как конструктивное, так и эстетическое, придать им тот облик, который соответствует мостам столицы. Все надо делать в комплексе", - заключил Лупашку.
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