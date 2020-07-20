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Шахматы

Игорь Додон: шахматы могут стать учебным предметом в школах

© Sputnik / Владимир Песня
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200720/30991820/igor-dodon-shakhmaty-mogut-stat-uchebnym-predmetom-v-shkolakh.html

Глава государства поздравил любителей спорта с Международным днем шахмат, подчеркнув, что эта игра развивает силу воли и стремление к победе.

КИШИНЕВ, 20 июл — Sputnik. Игра в шахматы может войти в учебную программу средних школ. Об этом в понедельник заявил президент Молдовы Игорь Додон, который является и председателем национальной федерации шахмат.

"Нет другого вида спорта, который требовал бы больше интеллекта и аналитических навыков, чем шахматы. В шахматы играют люди всех возрастов, эта игра воспитывает силу воли, концентрацию и стремление к победе", - написал Додон.
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В настоящее время Всемирная шахматная федерация осуществляет глобальный проект, направленный на введение шахмат в качестве учебного предмета в школе. 

"Вместе с коллегами из Федерации шахмат Республики Молдова мы уверены, что участие нашей страны в этой акции положительно отразится на подготовке учащихся. В то же время это будет качественный скачок в игре молдавских шахматистов, выступления которых, следует признать, и так являются поводом для гордости всего народа", - подчеркнул глава государства.

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Теги:
Игорь Додон, шахматы


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