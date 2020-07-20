НАОЗ опубликовало рекомендации для родителей в связи с летней жарой

Врачи рассказали, как избежать теплового и солнечного удара, и как оказать первую помощь ребенку, пострадавшему от перегрева.

КИШИНЕВ, 20 июл — Sputnik. Национальное агентство общественного здоровья (НАОЗ) опубликовало рекомендации для родителей, которые помогут уберечь детей от перегрева в жаркие летние месяцы.

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Гипертермия включает в себя, помимо обезвоживания, нарушение водно-электролитного баланса и нарушения в работе кровеносной системы, что может обернуться отеком мозга. Наиболее уязвимы для высоких температур дети до трех лет, а также дети с повышенным весом, хроническими заболеваниями, проходящие курс лечения антигистаминными препаратами, диуретиками.

Тепловой удар характеризуется температурой выше 40 градусов, нерегулярным быстрым пульсом, судорогами, потерей сознания. Частный случай гипертермии, солнечный удар, известен как одно из самых опасных состояний, вызванных жарой, и является чрезвычайной ситуацией, в которой жизнь пострадавшего человека находится под угрозой, предупреждает НАОЗ. Симптомы солнечного удара — горячая, красноватая кожа; кожная сыпь, головная боль, поверхностное дыхание, крайняя усталость.

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Чтобы предотвратить несчастные случаи, НАОЗ рекомендует избегать попадания на солнце детей с 10.00 до 18.00, следить за тем, чтобы дети носили головные уборы, носить светлую одежду, обильно поить во время прогулки, избегать прогулок во время жары с ребенком младше года. Не рекомендуется и купание детей в холодной воде.

Оказание первой помощи при тепловом ударе у детей - это помещение пострадавшего в прохладную комнату, холодные компрессы (ни в коем случае не со льдом), прохладное питье, душ или ванна с водой комнатной температуры.

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