У двоих депутатов молдавского парламента подтвердился коронавирус

После положительных результатов тестов на коронавирус у двух парламентариев вся фракция решила пройти тестирование.

КИШИНЕВ, 20 июл - Sputnik. У двоих депутатов фракции Партии "Шор" Игоря Химича и Владимира Витюка лабораторно подтверждено наличие COVID-19. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе политформирования.

Уточняется, что в настоящее время оба парламентария самоизолировались дома для прохождения лечения.

"В связи с этой ситуацией и потому что еще у нескольких депутатов Партии "Шор" нехорошее самочувствие и температура, в первой половине сегодняшнего дня вся фракция пройдет тест на коронавирусную инфекцию. Затем результаты тестов будут обнародованы", - говорится в сообщении.

После парламентских выборов, состоявшихся в феврале 2019 года, в высший законодательный орган прошли семеро депутатов от Партии "Шор". А 8 мая 2020-го к ним присоединились два парламентария от Демпартии - Виолетта Иванова и Владимир Витюк.

Ранее у троих молдавских депутатов уже подтверждался COVID-19. Речь идет о демократе Евгении Никифорчуке, о социалисте Владимире Миздренко, а также об Арине Спэтару от Платформы DA.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом нового типа. А с 15 мая, ввели режим чрезвычайное положение в области здравоохранения, который продлили до 31 июля.

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