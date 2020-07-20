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Депутаты от Партии Шор Денис Уланов и Игорь Химич

У двоих депутатов молдавского парламента подтвердился коронавирус

© Sputnik / Rodion Proca
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1585)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200720/30991981/u-dvoikh-deputatov-moldavskogo-parlamenta-podtverdilsya-koronavirus.html

После положительных результатов тестов на коронавирус у двух парламентариев вся фракция решила пройти тестирование.

КИШИНЕВ, 20 июл - Sputnik. У двоих депутатов фракции Партии "Шор" Игоря Химича и Владимира Витюка лабораторно подтверждено наличие COVID-19. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе политформирования.

Уточняется, что в настоящее время оба парламентария самоизолировались дома для прохождения лечения.

"В связи с этой ситуацией и потому что еще у нескольких депутатов Партии "Шор" нехорошее самочувствие и температура, в первой половине сегодняшнего дня вся фракция пройдет тест на коронавирусную инфекцию. Затем результаты тестов будут обнародованы", - говорится в сообщении.

Игорь Додон
© Photo : Miroslav Rotari.
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После парламентских выборов, состоявшихся в феврале 2019 года, в высший законодательный орган прошли семеро депутатов от Партии "Шор". А 8 мая 2020-го к ним присоединились два парламентария от Демпартии - Виолетта Иванова и Владимир Витюк.

Ранее у троих молдавских депутатов уже подтверждался COVID-19. Речь идет о демократе Евгении Никифорчуке, о социалисте Владимире Миздренко, а также об Арине Спэтару от Платформы DA.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом нового типа. А с 15 мая, ввели режим чрезвычайное положение в области здравоохранения, который продлили до 31 июля.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1585)

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