COVID-19 в Молдове: количество выздоровевших приблизилось к 14,5 тысячи

Обнародована информация о числе людей, у которых подтвердился COVID-19, а также статистика о выздоровевших и скончавшихся.

КИШИНЕВ, 20 июл – Sputnik. К утру понедельника в Молдове вылечился от COVID-19 еще 91 пациент. Таким образом, количество выздоровевших достигло 14467 человек. Об этом заявили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

Всего в Молдове подтверждены 20980 случаев инфицирования COVID-19, из которых 1427 - в Приднестровье.

В тяжелом состоянии находятся 366 человек, 31 пациент подключен к аппаратам ИВЛ. Еще 1029 госпитализированных - в состоянии средней степени тяжести.

За ночь Минздрав зафиксировал четыре летальных исхода от осложнений, связанных с коронавирусом. Общее число скончавшихся от осложнений на фоне коронавирусной инфекции достигло 688 человек.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом нового типа. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который продлен до 31 июля.

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