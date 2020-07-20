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Пожарный

Стала известна причина пожара на Центральном рынке в Кишиневе

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Общество
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Тема:
События Кишинева (57)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200720/30992220/stala-izvestna-prichina-pozhara-na-tsentralnom-rynke-chisinau.html

Специалисты Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям определили самую вероятную причину, которая спровоцировала серьезное возгорание на территории рынка.

КИШИНЕВ, 20 июл — Sputnik. Самой вероятной причиной недавнего пожара на Центральном рынке в Кишиневе стало короткое замыкание в электропроводке. Об этом объявил Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС).

Пожар
© Sputnik / Григорий Сысоев
Пожар на Центральном рынке в Кишиневе: с огнем боролись 3 расчета

Расследование, проведенное на месте пожара, и изучение возможных сценариев возгорания в Экспериментальной противопожарной лаборатории показало, что самой вероятной причиной возгорания стало короткое замыкание в электропроводке.

Пожар возник 17 июля на территории Центрального рынка. Огонь распространился на участке площадью 30 квадратных метров, где находились пять киосков по торговле продовольственными товарами.

На месте работали три экипажа пожарных. В результате инцидента никто не пострадал.

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Тема:
События Кишинева (57)

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Теги:
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