Вопрос о продлении режима ЧП в здравоохранении обсудят в пятницу

Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья предстоит решить вопрос о сохранении либо о прекращении режима ЧП в связи с эпидемиологической ситуацией.

КИШИНЕВ, 20 июл — Sputnik. В Молдове уже четвертую неделю наблюдается сокращение числа выявленных случаев инфицирования COVID-19. Об этом заявил премьер-министр Ион Кику в понедельник после совместного заседания президента Молдовы, спикера парламента и главы кабинета министров.

Глава правительства отметил, что эта тенденция вызывает сдержанный оптимизм на фоне антирекордов по числу инфицированных, которые на минувшей неделе, включая субботу, были зарегистрированы в ряде европейских стран.

В пятницу состоится заседание Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья, где предстоит обсудить действия после 1 августа, когда завершается срок режима чрезвычайного положения в сфере здравоохранения, объявленного в Молдове.

"Обсудим многие предложения относительно режима запретов. Возможно, меры по 14-дневной изоляции для граждан Молдовы, прибывающих из-за границы, будут в дальнейшем применяться выборочно. Надеемся, что сможем выйти с альтернативным решением по этому вопросу", - сказал Кику.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом нового типа. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который продлен до 31 июля.

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