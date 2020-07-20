11:53 20 Июля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.51
  • USD17.07
  • RUB0.24
  • RON4.03
  • UAH0.62
Поиск
Термосканер

Вопрос о продлении режима ЧП в здравоохранении обсудят в пятницу

© Sputnik / Osmatesco
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1585)
175 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200720/30993019/vopros-o-prodlenii-rezhima-chp-v-zdravookhranenii-obsudyat-pyatnitsa.html

Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья предстоит решить вопрос о сохранении либо о прекращении режима ЧП в связи с эпидемиологической ситуацией.

КИШИНЕВ, 20 июл — Sputnik. В Молдове уже четвертую неделю наблюдается сокращение числа выявленных случаев инфицирования COVID-19. Об этом заявил премьер-министр Ион Кику в понедельник после совместного заседания президента Молдовы, спикера парламента и главы кабинета министров.

Депутаты от Партии Шор Денис Уланов и Игорь Химич
© Sputnik / Rodion Proca
У двоих депутатов молдавского парламента подтвердился коронавирус

Глава правительства отметил, что эта тенденция вызывает сдержанный оптимизм на фоне антирекордов по числу инфицированных, которые на минувшей неделе, включая субботу, были зарегистрированы в ряде европейских стран.

В пятницу состоится заседание Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья, где предстоит обсудить действия после 1 августа, когда завершается срок режима чрезвычайного положения в сфере здравоохранения, объявленного в Молдове.

"Обсудим многие предложения относительно режима запретов. Возможно, меры по 14-дневной изоляции для граждан Молдовы, прибывающих из-за границы, будут в дальнейшем применяться выборочно. Надеемся, что сможем выйти с альтернативным решением по этому вопросу", - сказал Кику.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом нового типа. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который продлен до 31 июля.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1585)

По теме

COVID-19 в Молдове: динамика подтвержденных случаев
Как сократятся штрафы за нарушение мер по борьбе с COVID-19
Ученые сообщили о новом симптоме коронавируса: он проявляется раньше других
Теги:
коронавирус


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Олимпийским играм в Москве 40 лет - фото
Как побеждать себя: олимпийский путь чемпионки Ларисы Поповой
Как побеждать себя: олимпийский путь чемпионки Ларисы Поповой
Евразийский экономический союз в цифрах
Первая встреча с начала пандемии: премьеры ЕАЭС проводят заседание в Минске

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться