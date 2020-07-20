Как будет организовано обучение в школах Кишинева с 1 сентября - ответ мэра

Администрации учебных заведений в Кишиневе следует провести серьезные консультации с учениками, их родителями и педагогами, чтобы определиться с методами преподавания с 1 сентября 2020 года - об этом сообщил столичный градоначальник Ион Чебан.

КИШИНЕВ, 20 июл - Sputnik. Каждой гимназии и лицею в Кишиневе предстоит определиться со способом организации учебного процесса, начиная с 1 сентября 2020 года. Об этом написал генеральный примар (мэр) столицы Ион Чебан на своей персональной страничке в социальной сети Facebook.

При выборе процесса обучения - удаленного, очного или совмещенного - администрация учебных заведений должна провести серьезные консультации с учениками, их родителями и педагогами, и учесть все пожелания и рекомендации.

"Ситуация беспрецедентная, но детям нужно продолжать обучение, поэтому необходимо адаптироваться, устанавливать четкие правила занятий. Родителям не обязательно сидеть дома, оставляя работу и присматривая за детьми, а ученикам необходимо ходить в школу", - написал Чебан.

Столичный градоначальник также добавил, что более ясной ситуация станет ближе к концу августа текущего года, а окончательное решение о том, как будет осуществляться учебный процесс, примет Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья.

Все учебные заведения в муниципии Кишинев будут снабжать дезинфицирующими растворами и необходимыми медицинскими аксессуарами для того, чтобы полностью обезопасить детей от риска инфицирования коронавирусом в случае, если они пойдут в гимназии и лицеи с 1 сентября.

"Мы готовы и подстраиваемся под любой сценарий. В этом отношении альтернативой может стать созданная платформа для онлайн-обучения", - уточнил Чебан.

Сейчас специалисты IT-сектора занимаются доработкой онлайн-платформы совместно с экспертами Министерства образования, культуры и исследований. В специализированной виртуальной библиотеке имеются тысячи дидактических пособий и учебников, изданий, необходимых для качественной организации учебного процесса.

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