Автобусный парк Кишинева пополнится новым транспортом

КИШИНЕВ, 20 июл – Sputnik. В муниципии Кишинева появится сто новых автобусов. Предполагается доставить их в течение девяти месяцев, но первые 60 - уже в первое полугодие.
"Этот срок начнет считаться после завершения тендера. Мы прилагаем усилия для того, чтобы технические условия были опубликованы и в европейском журнале закупок", - пояснил глава города Ион Чебан.
"Очень важный пункт, который я обязательно хочу уточнить, - это то, что на заседаниях рабочей группы также присутствовал эксперт из НАЦ, а технические условия были согласованы с Агентством по государственным закупкам", - подчеркнул Чебан.
В ближайшее время примэрия опубликует технические условия, касающиеся закупки этих автобусов для Кишинева.
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