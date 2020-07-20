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Остановка общественного транспорта

Автобусный парк Кишинева пополнится новым транспортом

© Sputnik / Osmatesco
Общество
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Тема:
События Кишинева (57)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200720/30993676/avtobusnyy-park-kishineva-popolnitsya-novym-transportom.html

Первая партия автобусов должна поступить в муниципий уже через полгода, вторая – в следующие три месяца после этого.

КИШИНЕВ, 20 июл – Sputnik. В муниципии Кишинева появится сто новых автобусов. Предполагается доставить их в течение девяти месяцев, но первые 60 - уже в первое полугодие.

"Этот срок начнет считаться после завершения тендера. Мы прилагаем усилия для того, чтобы технические условия были опубликованы и в европейском журнале закупок", - пояснил глава города Ион Чебан.

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Как сказал градоначальник, документ был подписан членами рабочей группы, ответственными за запуск тендера на покупку автобусов. В рабочую группу входили члены исполнительной власти, специалисты в этой области.

"Очень важный пункт, который я обязательно хочу уточнить, - это то, что на заседаниях рабочей группы также присутствовал эксперт из НАЦ, а технические условия были согласованы с Агентством по государственным закупкам", - подчеркнул Чебан.

В ближайшее время примэрия опубликует технические условия, касающиеся закупки этих автобусов для Кишинева.

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Тема:
События Кишинева (57)

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Теги:
автобусы, Ион Чебан


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