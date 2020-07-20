15:04 20 Июля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.51
  • USD17.07
  • RUB0.24
  • RON4.03
  • UAH0.62
Поиск
Шкаф с игрушками в детском саду

Закрывается, не успев открыться: у персонала детсада Бендер выявили COVID-19

© Sputnik / Варвара Гертье
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1587)
9610
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200720/30993869/zakryvaetsya-ne-uspev-otkrytsya-u-personala-detsada-bender-vyyavili-covid-19.html

С понедельника планировалось открытие одиннадцати дошкольных учреждений, но как минимум одно из них работать точно не будет.

ТИРАСПОЛЬ, 20 июл – Sputnik. С 20 июля в Приднестровье должны были возобновить работу одиннадцать детских садов. Однако, как минимум, один из них в городе Бендеры точно не откроется – у двух его работников обнаружили коронавирус нового типа.

"Пока остается под вопросом и открытие детского сада в Рыбнице – на территории района складывается неблагоприятная ситуация. За прошедшие четверо суток наибольшее количество зараженных COVID-19 было зафиксировано именно здесь. В целом это 65% от новых выявленных фактов инфицирования", - пояснили в Оперштабе.

Врачи в больнице
© Photo : Facebook / Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova
COVID-19 в Молдове: количество выздоровевших приблизилось к 14,5 тысячи
Среди подтвержденных в эти дни зараженных COVID-19 - сотрудники некоторых предприятий. Диагноз "коронавирусная инфекция" подтвердился у пяти работников рыбницкого филиала швейной фабрики "Одема". В этом же городе на трикотажной фабрике "Рикон" среди персонала выявлено 13 случаев инфицирования.

Также заболели 18 человек, привлекаемых руководством винзавода в село Дойбаны к сезонным работам на полях. Это люди, проживающие в ряде сел Рыбницкого района: Бутучаны, Жура, Зозуляны.

"Что характерно, большая часть инфицированных не имеет явных признаков заболевания коронавирусом. COVID-19 у них был подтвержден после обследования в качестве контактных лиц с ранее заразившимися гражданами", - объяснили в штабе.

По каждому факту инфицирования будет проведено эпидрасследование.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1587)

По теме

В Приднестровье откроют детские сады, но только несколько из них
Теги:
детский сад, Бендеры, Приднестровье


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Олимпийским играм в Москве 40 лет - фото
Как побеждать себя: олимпийский путь чемпионки Ларисы Поповой
Как побеждать себя: олимпийский путь чемпионки Ларисы Поповой
Евразийский экономический союз в цифрах
Первая встреча с начала пандемии: премьеры ЕАЭС проводят заседание в Минске

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться