Закрывается, не успев открыться: у персонала детсада Бендер выявили COVID-19

С понедельника планировалось открытие одиннадцати дошкольных учреждений, но как минимум одно из них работать точно не будет.

ТИРАСПОЛЬ, 20 июл – Sputnik. С 20 июля в Приднестровье должны были возобновить работу одиннадцать детских садов. Однако, как минимум, один из них в городе Бендеры точно не откроется – у двух его работников обнаружили коронавирус нового типа.

"Пока остается под вопросом и открытие детского сада в Рыбнице – на территории района складывается неблагоприятная ситуация. За прошедшие четверо суток наибольшее количество зараженных COVID-19 было зафиксировано именно здесь. В целом это 65% от новых выявленных фактов инфицирования", - пояснили в Оперштабе.

Среди подтвержденных в эти дни зараженных COVID-19 - сотрудники некоторых предприятий. Диагноз "коронавирусная инфекция" подтвердился у пяти работников рыбницкого филиала швейной фабрики "Одема". В этом же городе на трикотажной фабрике "Рикон" среди персонала выявлено 13 случаев инфицирования.

Также заболели 18 человек, привлекаемых руководством винзавода в село Дойбаны к сезонным работам на полях. Это люди, проживающие в ряде сел Рыбницкого района: Бутучаны, Жура, Зозуляны.

"Что характерно, большая часть инфицированных не имеет явных признаков заболевания коронавирусом. COVID-19 у них был подтвержден после обследования в качестве контактных лиц с ранее заразившимися гражданами", - объяснили в штабе.

По каждому факту инфицирования будет проведено эпидрасследование.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova