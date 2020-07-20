Вернутся ли в Приднестровье к практике жесткого карантина

На заседании Оперативного штаба обсудили нынешнюю эпидемиологическую ситуацию в регионе и перспективы ее развития.

ТИРАСПОЛЬ, 20 июл – Sputnik. К началу учебного года в Приднестровье намерены провести тестирование всего персонала образовательных учреждений. Об этом заявил на заседании Оперативного штаба лидер региона Вадим Краносельский.

"Если будет принято решение о запуске в сентябре механизма обучения в стандартной форме, предстоит большой объем работы по тестированию всего персонала учреждений сферы просвещения", - пояснил он.

Речь идет о проверке более чем 10000 проб. На сегодняшний день уже отработано около 50000 экспресс-тестов. При этом прибыла очередная партия в 27000 единиц.

Нарушения карантинных мер

"Заказы последующих поставок, в том числе медикаментов и средств защиты, используемых в борьбе с COVID-19, должны формироваться заблаговременно", - подчеркнул Красносельский.

На совещании говорили также о том, что в случае ухудшения COVID-обстановки, руководство региона будет вынуждено вернуться к практике более жесткого карантина.

"Данные о выявляемых нарушениях, допущенных гражданами и юридическими лицами, говорят о том, что общество несколько ослабило исполнительскую дисциплину, что чревато новыми вспышками массового инфицирования", - заявили в пресс-службе приднестровского лидера.

За четыре минувших дня зафиксировано 19 фактов нарушения санитарных норм и правил перевозки пассажиров общественным транспортом и больше восьми десятков нарушений карантинных требований в сфере торговли и услуг. В этой связи приостановлена деятельность ряда объектов.

Тест для работников детсадов

С 20 июля должны были открыться одиннадцать детских садов в регионе, однако некоторые из них не возобновят работу. В Рыбницком районе дошкольные учреждения пока не будут работать из-за негативно складывающейся здесь эпидемиологической ситуации. Отложен на неопределенный срок прием детей и в одном из трех дошкольных образовательных учреждений, предполагаемых к открытию в Бендерах. Причина – выявлены два носителя COVID-19 среди сотрудников детского сада.

"Входить на территорию дошкольных учреждений работники могут исключительно после получения отрицательных результатов экспресс-тестирования", - утонили в Оперштабе.

Территориальные межведомственные комиссии на минувшей неделе обследовали все планируемые к открытию детские сады на предмет исполнения санитарных норм. Также в условиях сохранения рисков распространения инфекции все работники дошкольных учреждений были протестированы на COVID-19. Тогда и были выявлены положительные результаты у двух сотрудников одного из детских садов города Бендеры.

На сегодняшний день в Приднестровье зарегистрировано 1425 фактов заболевания коронавирусом. Лечение в двух приднестровских госпиталях проходят 166 человек. Трое приднестровцев находятся в кишиневских стационарах.

Показатель выздоровления в целом по региону составляет 81,5% (1162 пациента справились с заболеванием). Летальность – 3,5% (за время пандемии умерло 50 человек, у которых был диагностирован коронавирус).

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