Минздрав Молдовы готов начать сотрудничество с российскими коллегами

Молдова и Россия намерены сотрудничать в сфере здравоохранения. Речь идет о помощи в диагностике и лечении ряда заболеваний, обмене лекарствами и медоборудованием.

КИШИНЕВ, 20 июл – Sputnik. В правительстве одобрили решение о начале переговоров по Соглашению между Министерством здравоохранения, труда и социальной защиты Молдовы и Минздравом России.

Документ предусматривает сотрудничество в области здравоохранения, медицинского образования и науки.

"Новое международное соглашение, без сомнений, - только на пользу. Прошу принять проект", - заявил премьер-министр Ион Кику.

В проекте говорится, что стороны готовы к подписанию документа на основе взаимного желания сотрудничества.

Соглашение планируется заключить на неопределенный срок.

Стороны готовы оказывать взаимную помощь в следующих сферах:

диагностика и лечение опасных для общества болезней (туберкулез, ВИЧ-инфекции и другие).

предотвращение, диагностика и лечение сердечно-сосудистых, эндокринных и онкологических заболеваний;

обмен лекарствами и медицинским оборудованием; © Sputnik / Алексей Куденко Россия поддержит молдавский экспорт, а также возобновит переговоры по кредиту

защита здоровья матери и ребенка;

формирование здорового образа жизни у людей;

помощь в обеспечении хорошей санитарно-эпидемиологической ситуации, а также биологическая безопасность.

Российская вакцина от COVID-19

Ранее президент Молдовы сообщил, что власти Молдовы начали обсуждать с российской стороной вопрос предоставления республике вакцины от коронавируса нового типа.

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Об этом глава государства заявил, отвечая на вопрос Sputnik о том, насколько реально сотрудничество с РФ по вопросу поставок в Молдову лекарств и вакцины от COVID-19 с учетом того, что ученые из разных стран прогнозируют осенью вторую волну коронавируса, и ряд стран выразили заинтересованность в российской вакцине.

"Конечно, мы тоже заинтересованы в этом. Если эта вакцина будет работать, то для нас жизненно важно начать добровольную вакцинацию нашего населения. Поэтому, как только будут подтверждения, что это эффективная вакцина, уверен, что российские партнеры, друзья, братья будут готовы передать эту вакцину и нам. Во всяком случае с коллегами из России мы этот вопрос начали обсуждать", - отметил Додон.

Глава государства обратил внимание на то, что Россия всегда помогала Молдове в тяжелой ситуации, выразив уверенность, что окажет поддержку и в этой ситуации.

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