15:04 20 Июля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.51
  • USD17.07
  • RUB0.24
  • RON4.03
  • UAH0.62
Поиск
Последствия проливных ливней

Правительство выделило миллионы леев на ликвидацию последствий ливней

© Sputnik / Osmatesco
Общество
Получить короткую ссылку
9110
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200720/30994429/kabmin-vydelil-milliony-leev-na-likvidatsiyu-posledstviy-livney.html

Выделенные кабмином средства пойдут на ремонт дорог, зданий детсадов, а также на компенсации владельцам пострадавших домохозяйств.

КИШИНЕВ, 20 июл — Sputnik. Правительство одобрило в понедельник проект постановления, предусматривающий выделение более пяти миллионов леев из государственного интервенционного фонда на ликвидацию последствий проливных дождей, которые ранее прошли на территории Молдовы.

Последствия дождей в Яловенском районе.
© Sputnik / Osmatesco
Ливни в Молдове: потребовалась помощь спасателей

Согласно проекту решения, деньги будут выделены органам местного публичного управления. Прежде всего профинансируют восстановление поврежденных дорог общего пользования, ремонт крыш детских садов и выплатят компенсации владельцам индивидуальных домохозяйств.

Проливные дожди, прошедшие в большинстве районов Молдовы, нанесли заметный урон многим хозяйствам. В большинстве случаев потребовалось вмешательство спасателей.

Так, в нескольких селах страны сотрудники СГЗЧС откачивали воду из подтопленных домохозяйств. Также были повреждены участки дорог.

Вмешательство экстренных служб потребовалось в селах Ханска, Бессарабка, Липканы, Пожэрень, Костешты, Ципала, Хорешть, Четирень, Киштелница, Сэрэтений Векь и Леушены.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Наводнения в Молдове: вдоль Днестра и Прута строят дамбы и плотины
Ливневая угроза: прошедшие дожди еще могут обернуться трагедией
Теги:
правительство


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Олимпийским играм в Москве 40 лет - фото
Как побеждать себя: олимпийский путь чемпионки Ларисы Поповой
Как побеждать себя: олимпийский путь чемпионки Ларисы Поповой
Евразийский экономический союз в цифрах
Первая встреча с начала пандемии: премьеры ЕАЭС проводят заседание в Минске

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться