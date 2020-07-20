Правительство выделило миллионы леев на ликвидацию последствий ливней

Выделенные кабмином средства пойдут на ремонт дорог, зданий детсадов, а также на компенсации владельцам пострадавших домохозяйств.

КИШИНЕВ, 20 июл — Sputnik. Правительство одобрило в понедельник проект постановления, предусматривающий выделение более пяти миллионов леев из государственного интервенционного фонда на ликвидацию последствий проливных дождей, которые ранее прошли на территории Молдовы.

Согласно проекту решения, деньги будут выделены органам местного публичного управления. Прежде всего профинансируют восстановление поврежденных дорог общего пользования, ремонт крыш детских садов и выплатят компенсации владельцам индивидуальных домохозяйств.

Проливные дожди, прошедшие в большинстве районов Молдовы, нанесли заметный урон многим хозяйствам. В большинстве случаев потребовалось вмешательство спасателей.

Так, в нескольких селах страны сотрудники СГЗЧС откачивали воду из подтопленных домохозяйств. Также были повреждены участки дорог.

Вмешательство экстренных служб потребовалось в селах Ханска, Бессарабка, Липканы, Пожэрень, Костешты, Ципала, Хорешть, Четирень, Киштелница, Сэрэтений Векь и Леушены.

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