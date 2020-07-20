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Синоптики объявили "желтый код": с чем связано предупреждение

© Sputnik / Osmatesco
Общество
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Тема:
Погода в Молдове (1246)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200720/30994813/sinoptiki-obyavili-zheltyy-kod-s-chem-svyazano-preduprezhdenie.html

Новый "желтый код" объявили молдавские синоптики. Предупреждение действует в связи со шквалистым ветром и грозами.

КИШИНЕВ, 19 июл – Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба объявила "желтый код" метеоопасности в связи с неустойчивым характером погоды. Предупреждение действует 20 июля до 23.00.

"В указанный период ожидаются кратковременные дожди с грозами, местами ливни (15-45 литров на квадратный метр) и шквалистый ветер 15-20 метров в секунду", - говорится в сообщении метеорологов.

"Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны.

Сильный дождь
© Sputnik / Кирилл Каллиников
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Ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.

Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, в понедельник днем столбики термометров покажут до +25, +30 градусов по Цельсию.

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В последующие дни температурный режим не изменится. Аналогичные показатели ожидаются во вторник, среду, пятницу и воскресенье. Синоптики прогнозируют 23 июля температуру на два градуса ниже. А вот в субботу будет самая жаркая за семидневку погода - до +28, +33 градусов по Цельсию в дневные часы. Кроме того, в выходные также ожидаются осадки и грозы.

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Тема:
Погода в Молдове (1246)

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