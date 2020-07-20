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Правительство Республики Молдова

В кабмине утвердили кадровые перестановки

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200720/30995095/kabmine-utverdili-kadrovye-perestanovki.html

Новые назначения касаются должности посла Молдовы в Швейцарии, представителя республики в ООН. Также назначен новый директор Национальной кассы социального страхования.

КИШИНЕВ, 20 июл – Sputnik. Члены правительства на заседании в понедельник утвердили кадровые перестановки.

Здание парламента
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Речь идет о назначении Татьяны Молчан на должность посла Молдовы в Швейцарии и представителя нашей страны в ООН в Женеве. До настоящего времени Молчан занимала кресло госсекретаря министерства иностранных дел и европейской интеграции.

"Татьяна Молчан – дипломат с серьезной карьерой. Работает в министерстве иностранных дел с 2004 года. С 2017-го занимала должность госсекретаря, отвечая за область европейской интеграции", - так представили кандидата на заседании кабмина.

Также в послужном списке Молчан значится должность посла Молдовы в Швеции.

"Она доказала, что стала специалистом высокого уровня и, уверен, она хорошо себя покажет" - заявил премьер Ион Кику.

На заседании правительства также утвердили нового директора Национальной кассы социального страхования (НКСС). Эту должность заняла Светлана Даскэл.

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До назначения на этот пост Даскэл работала начальником Главного управления внутреннего аудита НКСС.

Она займет новую должность с 27 июля.

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