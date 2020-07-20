Депутаты предлагают скорректировать наказание за оскорбление медработников

В случае внесения поправок в действующее законодательство, наказание за оскорбление врачей и медицинских работников будет ужесточено.

КИШИНЕВ, 20 июл – Sputnik. Группа депутатов партии "ШОР" предлагает дополнить Кодекс о правонарушениях и Уголовный кодекс нормами, которые предусматривают наказание за оскорбление врачей и медицинских работников.

Авторы законопроекта отмечают, что хоть соответствующие кодексы предусматривают деяния, которые касаются врачей и медицинских работников, они не дают четкого определения им.

"Этот факт подчеркивает отсутствие ясности и предсказуемости законных норм, особенно в условиях, когда никакой другой закон не дает четкого определения медикам и медработникам", - гласит текст пояснительной записки.

Депутаты предлагают дополнить УК статьями, которые дают определение врачам и медработникам, а также вводят уголовное наказание за хулиганство в отношении врачей вплоть до 7 лет лишения свободы.

Кодекс о правонарушениях, в свою очередь, также будет дополнен нормой, которая предусматривает наказание за оскорбление медработников. Таким образом, за унижение медика будет назначаться штраф от 10 (500 леев) до 25 (1250 леев) у.е.

Более того, за оскорбление, которое сопровождается хулиганством либо нанесением телесных повреждений будет назначаться штраф от 50 (2500 леев) до 150 (7 500 леев) у.е. либо административным арестом вплоть до 15 суток.

Авторы законопроекта подчеркивают, что внедрение соответствующего законопроекта не предусматривает дополнительных расходов для государственного бюджета, а напротив, приведет к экономии бюджетных средств.

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