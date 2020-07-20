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Вакцина

Свежие данные Минздрава: зарегистрировано 135 новых случаев COVID-19

© REUTERS / Dado Ruvic
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1588)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200720/30999718/svezhie-dannye-Minzdrava-zaregistrirovano--novykh-sluchaev-covid-19.html

Общее количество подтвержденных заражений коронавирусом нового типа в Молдове превысило 21 000 случаев.

КИШИНЕВ, 20 июл – Sputnik. В Молдове за сутки лабораторным путем подтверждены 135 новых случаев инфицирования коронавирусом нового типа. Об этом в понедельник заявили в Министерстве здравоохранения, труда и соцзащиты.

Медицинский работник проводит тест на коронавирус
© Sputnik / Anatolii Kiriak.
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За минувшие 24 часа проведено 679 тестов, из них повторно - 122.

Коронавирус подтвердился также у 5 медработников. 

Всего в Молдове лабораторным путем подтверждена 21 115 случаев инфицирования коронавирусом нового типа. Общее число выздоровевших достигло 14 тысяч 467, а летальных исходов от осложнений на фоне COVID-19 - 694.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом нового типа. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который продлили до 31 июля.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1588)

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