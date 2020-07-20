Свежие данные Минздрава: зарегистрировано 135 новых случаев COVID-19

КИШИНЕВ, 20 июл – Sputnik. В Молдове за сутки лабораторным путем подтверждены 135 новых случаев инфицирования коронавирусом нового типа. Об этом в понедельник заявили в Министерстве здравоохранения, труда и соцзащиты.

За минувшие 24 часа проведено 679 тестов, из них повторно - 122.

Коронавирус подтвердился также у 5 медработников.

Всего в Молдове лабораторным путем подтверждена 21 115 случаев инфицирования коронавирусом нового типа. Общее число выздоровевших достигло 14 тысяч 467, а летальных исходов от осложнений на фоне COVID-19 - 694.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом нового типа. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который продлили до 31 июля.

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