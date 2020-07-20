Спецрежим в тюрьмах вновь продлен

Решение принято в связи с пандемией. Оно предварительно будет иметь силу вплоть до середины августа текущего года.

КИШИНЕВ, 20 июл – Sputnik. Министерство юстиции продлило специальный режим в молдавских тюрьмах. Соответствующее распоряжение было вынесено в понедельник.

Оно предусматривает запрет на переводы заключенных за исключением тех случаев, когда это необходимо для безопасности осужденного, либо его госпитализации.

Вместе с тем, передачи осужденным будут приниматься исходя из наличия у сотрудников пенитенциарных учреждений средств личной защиты и дезинфекции посылок.

Режим предварительно продлится до 16 августа.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом нового типа. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который предварительно будет действовать до 31 июля.

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