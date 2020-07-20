Как работает Национальный центр переливания крови в Кишиневе

КИШИНЕВ, 20 июл – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон посетил Национальный центр переливания крови в Кишиневе. Как сообщил глава государства, он обсудил с его руководством проблемы, с которыми сталкиваются подразделения этого учреждения, а также ознакомился с текущим положением дел в области переливания крови на национальном уровне.

"Поблагодарил медперсонал за его усилия и преданность делу, несмотря на сложные условия труда", - рассказал Додон.

По его словам, он также объявил о вступлении в силу поправок в бюджет, которые предусматривают повышение заработной платы всем работникам системы здравоохранения Республики Молдова с 1 сентября на 30%, с 1 января 2021 года еще на 30% и в первой половине следующего года - на 40%.

Додон передал руководству учреждения почетные грамоты Президента, которые будут вручены лучшим работникам станции.

Ежедневно в Национальном центре и в 16 отделениях районных больниц сдают кровь около 300 доноров. Годовой показатель превышает 70 тысяч доноров.

Ежегодно собирается около 39 тонн крови и ее компонентов, из которых производится 30 позиций различных компонентов крови и препаратов, покрывающих реальные потребности пациентов в лечении путем переливания крови и позволяющих поддерживать запасы продуктов крови для чрезвычайных ситуаций.

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