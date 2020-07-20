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День донора крови

Как работает Национальный центр переливания крови в Кишиневе

© Sputnik / Максим Богодвид
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200720/31001357/kak-rabotaet-natsionalnyy-tsentr-perelivaniya-krovi-v-kishineve.html

Главную станцию переливания крови посетил глава Республики Молдова Игорь Додон. Он ознакомился с работой центра.

КИШИНЕВ, 20 июл – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон посетил Национальный центр переливания крови в Кишиневе. Как сообщил глава государства, он обсудил с его руководством проблемы, с которыми сталкиваются подразделения этого учреждения, а также ознакомился с текущим положением дел в области переливания крови на национальном уровне.

"Поблагодарил медперсонал за его усилия и преданность делу, несмотря на сложные условия труда", - рассказал Додон.

Донор крови
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Врач-донор: за 30 минут сдачи крови можно внести вклад в спасение 3 жизней
По его словам, он также объявил о вступлении в силу поправок в бюджет, которые предусматривают повышение заработной платы всем работникам системы здравоохранения Республики Молдова с 1 сентября на 30%, с 1 января 2021 года еще на 30% и в первой половине следующего года - на 40%.

Додон передал руководству учреждения почетные грамоты Президента, которые будут вручены лучшим работникам станции.

Ежедневно в Национальном центре и в 16 отделениях районных больниц сдают кровь около 300 доноров. Годовой показатель превышает 70 тысяч доноров.

Ежегодно собирается около 39 тонн крови и ее компонентов, из которых производится 30 позиций различных компонентов крови и препаратов, покрывающих реальные потребности пациентов в лечении путем переливания крови и позволяющих поддерживать запасы продуктов крови для чрезвычайных ситуаций.

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Теги:
Национальный Центр переливания крови Молдовы, переливание, кровь, Игорь Додон, Приднестровье


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