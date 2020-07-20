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Посольство Израиля в Молдове: запрет на въезд в нашу страну продлен

© Sputnik / Vitaliy Belousov
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200720/31001968/posolstvo-Izrailya-v-moldove-zapret-na-vezd-v-nashu-stranu-prodlen.html

В диппредставительстве также объяснили, что делать тем, кто обладает туристическими визами, срок действия которых истекает.

КИШИНЕВ, 20 июл – Sputnik. Израильские власти объявили, что запрет на въезд иностранных граждан на территорию Государства Израиль продлится до 1 сентября 2020 года. В то же время разрешен въезд иностранных граждан с территории Государства Израиль через аэропорт Бен-Гурион.

© REUTERS / Amr Abdallah Dalsh
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"Мы повторяем, что в Государстве Израиль является обязательным ношение масок в общественных местах и ​​на работе, поддержание социальной дистанции и соблюдение других мер индивидуальной защиты", - пояснили в посольстве Израиля в Молдове.

В Израиле также запрещены встречи в группах более 20 человек на открытых пространствах и в группах более 10 человек в закрытых помещениях.

При необходимости владельцы виз типа B2 (туристических), срок действия которых истекает, могут обратиться в территориальные отделения Министерства внутренних дел Израиля для продления своего пребывания.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1589)

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Теги:
въезд, Израиль


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