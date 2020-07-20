Запрет на въезд иностранцев в Израиль продлен: что нужно знать

КИШИНЕВ, 20 июл – Sputnik. Израильские власти объявили, что запрет на въезд иностранных граждан на территорию Государства Израиль сохранен до 1 сентября 2020 года. В то же время разрешен выезд иностранных граждан с территории Государства Израиль через аэропорт Бен-Гурион. Об этом заявили в посольстве Молдовы в Израиле.
В Израиле также запрещено собираться в группы более 20 человек на открытых площадках. А в закрытых помещениях количество не может превышать 10 человек.
При необходимости владельцы виз типа B2 (туристических), срок действия которых истекает, могут обратиться в территориальные отделения Министерства внутренних дел Израиля для продления своего пребывания, добавили в посольстве.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>