Запрет на въезд иностранцев в Израиль продлен: что нужно знать

В диппредставительстве объяснили, что делать тем, кто обладает туристическими визами, срок действия которых истекает.

КИШИНЕВ, 20 июл – Sputnik. Израильские власти объявили, что запрет на въезд иностранных граждан на территорию Государства Израиль сохранен до 1 сентября 2020 года. В то же время разрешен выезд иностранных граждан с территории Государства Израиль через аэропорт Бен-Гурион. Об этом заявили в посольстве Молдовы в Израиле.

"Напоминаем, что в Израиле являются обязательными: ношение масок в общественных местах и ​​на работе, соблюдение социальной дистанции и других мер индивидуальной защиты", - говорится в сообщении диппредставительства.

В Израиле также запрещено собираться в группы более 20 человек на открытых площадках. А в закрытых помещениях количество не может превышать 10 человек.

При необходимости владельцы виз типа B2 (туристических), срок действия которых истекает, могут обратиться в территориальные отделения Министерства внутренних дел Израиля для продления своего пребывания, добавили в посольстве.

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