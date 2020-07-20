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Запрет на въезд иностранцев в Израиль продлен: что нужно знать

© Sputnik / Vitaliy Belousov
Общество
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Sputnik Молдова
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В диппредставительстве объяснили, что делать тем, кто обладает туристическими визами, срок действия которых истекает.

КИШИНЕВ, 20 июл – Sputnik. Израильские власти объявили, что запрет на въезд иностранных граждан на территорию Государства Израиль сохранен до 1 сентября 2020 года. В то же время разрешен выезд иностранных граждан с территории Государства Израиль через аэропорт Бен-Гурион. Об этом заявили в посольстве Молдовы в Израиле.

© REUTERS / Amr Abdallah Dalsh
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"Напоминаем, что в Израиле являются обязательными: ношение масок в общественных местах и ​​на работе, соблюдение социальной дистанции и других мер индивидуальной защиты", - говорится в сообщении диппредставительства.

В Израиле также запрещено собираться в группы более 20 человек на открытых площадках. А в закрытых помещениях количество не может превышать 10 человек.

При необходимости владельцы виз типа B2 (туристических), срок действия которых истекает, могут обратиться в территориальные отделения Министерства внутренних дел Израиля для продления своего пребывания, добавили в посольстве.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1593)

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Теги:
въезд, Израиль


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