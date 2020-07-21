Велодорожки там и тут пусть Кишинев пересекут

В сентябре начнется реконструкция улицы "31 августа 1989 года" в Кишиневе — здесь проложат велосипедную дорожку с двусторонним движением, которая соединит парк в Долине роз с Дендрарием.

На этом "велосипедизация" центра столицы не остановится, и речь идет не только об одной, отдельно взятой дорожке.

В будущем аналогичный "зеленый коридор" соединит парк в долине Валя Морилор с сектором Рышкановка — создав перекресток с первой магистралью. Фактически, речь идет о первой в Кишиневе сети для велосипедов и электросамокатов. Более того, силами Программы развития ООН (ПРООН) в сотрудничестве с мэрией Кишинева подготовлен большой проект по реконструкции уличного дизайна на улице "31 августа".

© Photo : PNUD Moldova Проект модернизации улицы "31 августа 1989"

Архитекторы разработали целый план мероприятий, которые должны сделать центр Кишинева комфортным для движения велосипедистов и пешеходов. Будут распланированы парковки и предложен новый порядок движения автотранспорта с тем, чтобы разгрузить тротуары и эффективно разместить веломагистрали.

И это очень правильно, потому что построить велосипедную дорожку — это не значит нарисовать пару линий вдоль тротуара, покрасоваться перед объективами журналистов и полететь дальше, трепеща перышками. Именно так это происходило при экс-примаре Дорине Киртоакэ.

Более всего в этом отношении запомнились два проекта, оба — одинаково бесполезные. Первый — это когда на проспекте Штефана чел Маре, на пару кварталов в ту и другую сторону от дверей примэрии, вдоль тротуара уложили тротуарную плитку бурого цвета. То есть, примитивно, стандартная плитка, но другого цвета, и все.

pikabu.ru Велосипедная дорожка в центре Кишинева

Было объявлено, что это велодорожка, и экс-примар знатно тогда попиарился на этом деле. У дверей примэрии тогда еще появилась стойка для велосипедов. Однако ни одного велосипеда у этой стойки отродясь никто не видел, потому что муниципальные чиновники предпочитали комфортные авто. А посетители добирались туда на троллейбусах. Разумеется и на "плиточной" полосе так и не появилось ни одного велосипедиста — кроме самого экс-примара, в день презентации, перед журналистами. Остальные горожане просто не поняли, зачем там эта бурая полоса. Мало ли, зачем плиточники ее выложили.

bloknot-moldova.md Дорин Киртоакэ тестирует новую велосипедную дорожку на центральной площади Кишинева

Второй эпизод творческой мысли еще смешнее — это когда на улице "31 августа 1989"… просто нарисовали белую полосу. Краской, прямо по рытвинам и колдобинам, мудреным образом огибая крылечки захвативших тротуар магазинов. Кое-где, для понятности, рядом с полосой нарисовали знак — велосипед в круге.

Нет уже давно той краски, стерлась она, в первые же месяцы. Понятно, что ни одному человеку и в голову не пришло рулить вдоль этой полоски. Не говоря уже о пешеходах, даже ее не заметивших.

Те пиар-мероприятия, до сих пор назывались в Кишиневе "велосипедными дорожками", не могут вызвать у понимающего человека ничего, кроме стыда и даже некоторого озлобления. Так бывает, когда вы наблюдаете за откровенным обманом или за уверенной в себе глупостью. Потому что нет на границах Молдовы "железного занавеса". Все уже перебывали за границей и видели, как там выглядят настоящие, а не имитационные, веломагистрали.

Недостаточно намалевать краской полосу посреди тротуара или заняться художественной аппликацией, мудря с тротуарной плиткой. Это никак не могли понять "евроинтеграторы" в столичной администрации. И это хорошо понимают авторы "велопроекта" ПРООН, которые опубликовали профессиональные, продуманные эскизы в социальных сетях.

Велодорожка — сооружение сложное, и не только с инженерной, но и с архитектурной, и с культурной точки зрения. Мало построить трек для велосипедов. Нужно еще и обеспечить правильный порядок и комфорт для всех участников движения. А еще надо воспитать у пешеходов и автовладельцев культурное отношение к этим дорожкам — чтобы сторонились велосипедной полосы, какой бы удобной она не выглядела.

По отсутствию такой "двухколесной" культуры в развитых странах обычно можно сразу определить в толпе туриста из страны неразвитой. Это когда нагруженные сумками люди, устав толкаться среди пешеходов, радостно устремляются на удобные дорожки вдоль тротуара — возмущенно реагируя на претензии велосипедистов.

Велосипедная магистраль — как изменится одна из улиц в центре Кишинева>>>

Построить веломагистрали (которые не как раньше, ведут из ниоткуда в никуда, а связывают парки города), реконструировать улицы силами грамотных дизайнеров-урбанистов, а потом еще и приучить пешеходов и водителей соблюдать правила движения по этим магистралям — трудная и комплексная задача. Именно такими задачи и должны быть в большом городе, чтобы получить шанс на успех.

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