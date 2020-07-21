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Полицейские в маске патрулируют на велосипедах парки Кишинева

Велодорожки там и тут пусть Кишинев пересекут

© Sputnik / Anatolii Kiriak.
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200721/31003142/velodorozhki-tam-i-tut-pust-kishinev-peresekut.html

В сентябре начнется реконструкция улицы "31 августа 1989 года" в Кишиневе — здесь проложат велосипедную дорожку с двусторонним движением, которая соединит парк в Долине роз с Дендрарием.

На этом "велосипедизация" центра столицы не остановится, и речь идет не только об одной, отдельно взятой дорожке.

В будущем аналогичный "зеленый коридор" соединит парк в долине Валя Морилор с сектором Рышкановка — создав перекресток с первой магистралью. Фактически, речь идет о первой в Кишиневе сети для велосипедов и электросамокатов. Более того, силами Программы развития ООН (ПРООН) в сотрудничестве с мэрией Кишинева подготовлен большой проект по реконструкции уличного дизайна на улице "31 августа".

Proiect de modernizare a străzii 31 august 1989
© Photo : PNUD Moldova
Проект модернизации улицы "31 августа 1989"

Архитекторы разработали целый план мероприятий, которые должны сделать центр Кишинева комфортным для движения велосипедистов и пешеходов. Будут распланированы парковки и предложен новый порядок движения автотранспорта с тем, чтобы разгрузить тротуары и эффективно разместить веломагистрали.

И это очень правильно, потому что построить велосипедную дорожку — это не значит нарисовать пару линий вдоль тротуара, покрасоваться перед объективами журналистов и полететь дальше, трепеща перышками. Именно так это происходило при экс-примаре Дорине Киртоакэ.

Более всего в этом отношении запомнились два проекта, оба — одинаково бесполезные. Первый — это когда на проспекте Штефана чел Маре, на пару кварталов в ту и другую сторону от дверей примэрии, вдоль тротуара уложили тротуарную плитку бурого цвета. То есть, примитивно, стандартная плитка, но другого цвета, и все.

Велосипедная дорожка в центре Кишинева
pikabu.ru
Велосипедная дорожка в центре Кишинева

Было объявлено, что это велодорожка, и экс-примар знатно тогда попиарился на этом деле. У дверей примэрии тогда еще появилась стойка для велосипедов. Однако ни одного велосипеда у этой стойки отродясь никто не видел, потому что муниципальные чиновники предпочитали комфортные авто. А посетители добирались туда на троллейбусах. Разумеется и на "плиточной" полосе так и не появилось ни одного велосипедиста — кроме самого экс-примара, в день презентации, перед журналистами. Остальные горожане просто не поняли, зачем там эта бурая полоса. Мало ли, зачем плиточники ее выложили.

Дорин Киртоакэ тестирует новую велосипедную дорожку на центральной площади Кишинева
bloknot-moldova.md
Дорин Киртоакэ тестирует новую велосипедную дорожку на центральной площади Кишинева

Второй эпизод творческой мысли еще смешнее — это когда на улице "31 августа 1989"… просто нарисовали белую полосу. Краской, прямо по рытвинам и колдобинам, мудреным образом огибая крылечки захвативших тротуар магазинов. Кое-где, для понятности, рядом с полосой нарисовали знак — велосипед в круге.

Нет уже давно той краски, стерлась она, в первые же месяцы. Понятно, что ни одному человеку и в голову не пришло рулить вдоль этой полоски. Не говоря уже о пешеходах, даже ее не заметивших.

Парк Валя Морилор
© Sputnik / Miroslav Rotari
Полиция накажет водителя, ездившего в кишиневском парке по велодорожке

Те пиар-мероприятия, до сих пор назывались в Кишиневе "велосипедными дорожками", не могут вызвать у понимающего человека ничего, кроме стыда и даже некоторого озлобления. Так бывает, когда вы наблюдаете за откровенным обманом или за уверенной в себе глупостью. Потому что нет на границах Молдовы "железного занавеса". Все уже перебывали за границей и видели, как там выглядят настоящие, а не имитационные, веломагистрали.

Недостаточно намалевать краской полосу посреди тротуара или заняться художественной аппликацией, мудря с тротуарной плиткой. Это никак не могли понять "евроинтеграторы" в столичной администрации. И это хорошо понимают авторы "велопроекта" ПРООН, которые опубликовали профессиональные, продуманные эскизы в социальных сетях.

Велодорожка — сооружение сложное, и не только с инженерной, но и с архитектурной, и с культурной точки зрения. Мало построить трек для велосипедов. Нужно еще и обеспечить правильный порядок и комфорт для всех участников движения. А еще надо воспитать у пешеходов и автовладельцев культурное отношение к этим дорожкам — чтобы сторонились велосипедной полосы, какой бы удобной она не выглядела.

По отсутствию такой "двухколесной" культуры в развитых странах обычно можно сразу определить в толпе туриста из страны неразвитой. Это когда нагруженные сумками люди, устав толкаться среди пешеходов, радостно устремляются на удобные дорожки вдоль тротуара — возмущенно реагируя на претензии велосипедистов.

Велосипедная магистраль — как изменится одна из улиц в центре Кишинева>>>

Построить веломагистрали (которые не как раньше, ведут из ниоткуда в никуда, а связывают парки города), реконструировать улицы силами грамотных дизайнеров-урбанистов, а потом еще и приучить пешеходов и водителей соблюдать правила движения по этим магистралям — трудная и комплексная задача. Именно такими задачи и должны быть в большом городе, чтобы получить шанс на успех.

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Теги:
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