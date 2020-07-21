Запись детей в первый класс в Кишиневе: сколько подано заявок

В столичных образовательных учреждениях продолжается набор в первый класс. Уже зарегистрировано гораздо больше заявок, чем ожидалось. При необходимости в школах будут открывать новые классы.

КИШИНЕВ, 21 июл - Sputnik. С 21 мая по 20 июля в первый класс общественных образовательных учреждений Кишинева записался 9881 ребенок. Об этом сообщил на своей странице в Facebook примар (мэр) Кишинева Ион Чебан.

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По его словам, все эти заявки были поданы посредством онлайн-платформы escoala.chisinau.md и это на тысячу заявок больше, чем ожидалось.

"В столичных школах есть 8 913 мест для первоклассников. При этом продолжается второй этап подачи заявок на зачисление детей в первый класс. Он продлится до 28 августа", - уточнил Чебан.

Градоначальник отметил, что в этих условиях Главному управлению образования, молодежи и спорта предстоит принять меры для того, чтобы все дети получили доступ к образовательному процессу. Это значит, что при необходимости будут открыты новые классы.

"На платформе egradinita.md продолжается прием заявок на зачисление детей в дошкольные образовательные учреждения. С начала года посредством этой онлайн-платформы было подано 4306 заявок", - добавил примар.

Также 10 августа стартует второй этап подачи документов для записи учащихся в X класс. Это можно сделать также посредством платформ escoala.chisinau.md и educatieonline.md.

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